Le cas de rencontre de Vikas Dubey : la police de l’UP obtient des notes claires ; enquête jamais impartiale, selon un panel judiciaire

Une commission de trois membres enquêtant sur la rencontre avec le gangster Vikas Dubey a donné un avis net à la police de l’Uttar Pradesh tout en affirmant que toute enquête contre Dubey et ses collaborateurs n’a jamais été impartiale et que les autorités de l’État ou les avocats du gouvernement ne s’y sont jamais sérieusement opposés devant les tribunaux. Le panel judiciaire a été formé sur ordre de la Cour suprême pour enquêter sur l’affaire de rencontre.

« En tout cas, l’enquête ouverte contre eux (la bande de Dubey) n’a jamais été impartiale. Les sections relatives aux infractions graves ont été abandonnées avant le dépôt de l’acte d’accusation. Au cours du procès, la plupart des témoins deviennent hostiles. Vikas Dubey et ses associés ont obtenu des ordonnances de mise en liberté sous caution des tribunaux facilement et rapidement car il n’y a eu aucune opposition sérieuse de la part des autorités de l’État ou des avocats du gouvernement », a-t-il ajouté.

Le panel a déclaré dans son rapport que personne ne s’était présenté pour contredire la version de la police et qu’aucune preuve n’avait été déposée en réfutation. “Richa Dubey, épouse de Vikas, a déposé une déclaration sous serment qualifiant l’incident de fausse rencontre mais elle n’a pas comparu devant la commission”, a déclaré le panel dans son rapport.

La commission a également attribué l’embuscade de Kanpur, au cours de laquelle huit policiers ont été tués, à une mauvaise planification de la police et à l’échec total des services de renseignement locaux de la police de Kanpur. Huit policiers, dont le surintendant adjoint de la police, ont été tués lors d’un raid sur la maison de Dubey dans le village de Bikru dans le district de Kanpur dans la nuit du 2 au 3 juillet 2020. Plus tard, Dubey a été tué lors d’une rencontre lorsqu’un véhicule de police le transportait. d’Ujjain à Kanpur a eu un accident et il a tenté de s’échapper, avait indiqué la police.

La commission de trois membres comprenait le juge (retraité) BS Chauhan, le juge (retraité) SK Agarwal et l’ancien directeur général de la police de l’UP KL Gupta.

La commission a noté dans son rapport qu’il y a suffisamment d’éléments pour montrer que Dubey et ses associés étaient parrainés par la police locale, les autorités fiscales et administratives. Le panel a également déclaré que pas moins de 21 dossiers relatifs à des affaires pénales liées à Dubey n’avaient pu être retrouvés malgré le temps suffisant accordé à la police.

« Les sections relatives aux infractions graves ont été abandonnées avant le dépôt de l’acte d’accusation. Au cours du procès, la plupart des témoins deviennent hostiles… Il (Vikas Dubey) a été impliqué dans 64 affaires pénales, et les autorités de l’État n’ont jamais jugé approprié d’engager un conseil spécial pour ses poursuites. L’État n’a jamais présenté de demande d’annulation de caution ni s’est adressé à la cour supérieure pour l’annulation d’aucune des ordonnances de mise en liberté sous caution », indique le rapport.

Bien que le nom de Dubey figurait dans la liste des 10 meilleurs criminels du cercle, il ne figurait pas parmi les 10 meilleurs criminels du district.

