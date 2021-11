Le cas des mandats scolaires des vaccins Covid-19

Tous les enfants américains d’âge scolaire peuvent désormais se faire vacciner contre le Covid-19. Mais les enfants devraient-ils être obligés de l’obtenir?

Après tout, les écoles de chaque État imposent déjà des vaccins contre un éventail de maladies. Ces mandats ont une longue histoire aux États-Unis, certains États exigeant la vaccination dans les écoles dès le 19e siècle. L’un des objectifs des mandats est d’arrêter la propagation de maladies potentiellement mortelles, mais un autre est d’empêcher les épidémies de perturber la salle de classe alors que les enfants tombent malades et restent à la maison.

Le Covid-19 a beaucoup perturbé les écoles depuis un an et demi. Et bien que le risque du coronavirus pour les enfants soit relativement faible, il a tout de même tué près de 600 enfants aux États-Unis, selon les données fédérales. Les enfants peuvent également transmettre le virus à des personnes plus vulnérables, notamment des parents, des grands-parents, des enseignants et d’autres membres du personnel scolaire.

La recherche sur l’école passée et d’autres mandats, quant à elle, suggère que les mandats augmentent avec succès les taux de vaccination chez les enfants. Plus de 80 pour cent des enfants sont vaccinés contre d’autres maladies, notamment la polio, la rougeole et la varicelle, avant l’âge de 2 ans. Les épidémies graves sont donc très rares et ne perturbent presque jamais les écoles.

Tout cela, ajouté à la grande efficacité des vaccins Covid-19, s’ajoute à un argument convaincant que les écoles devraient exiger des vaccins Covid-19 pour les étudiants.

Pourtant, il y a des raisons pour lesquelles les écoles pourraient vouloir attendre. Le vaccin Pfizer/BioNTech Covid-19 est autorisé pour les enfants uniquement en cas d’urgence. Ce n’est pas entièrement approuvé, ce qui crée une certaine incertitude juridique autour des mandats des écoles. Il existe également des questions légitimes sur les effets secondaires possibles pour les enfants, notamment la myocardite (inflammation du muscle cardiaque). Et bien que la recherche appuie généralement les mandats, elle suggère également que les mandats sont moins efficaces s’il n’y a pas suffisamment d’adhésion du public.

À ce jour, seule la Californie a déclaré qu’elle exigerait des vaccins Covid-19 pour les écoliers une fois que les vaccins auront obtenu l’approbation complète de la Food and Drug Administration.

« Je ne m’attends pas à ce que les écoles s’orientent totalement dans cette direction tant que [full approval] », m’a dit Jen Kates, directrice de la politique mondiale de santé et de VIH à la Kaiser Family Foundation. « Certains peuvent, mais ils seront repoussés. »

Le processus pourrait finalement fonctionner comme une version accélérée de ce que nous avons vu plus tôt cette année : lorsque les injections ont été approuvées pour les adultes, les autorités, dans l’ensemble, se sont appuyées sur l’enthousiasme pour les inoculations et la persuasion pour faire vacciner les gens. Ensuite, ils ont essayé d’encourager les tirs par des paiements financiers et d’autres avantages, mais avec des résultats décevants. Ce n’est qu’une fois que ces mesures se sont avérées insuffisantes (environ 70 % des personnes de 18 ans et plus aux États-Unis sont complètement vaccinées) que les employeurs, les entreprises et les différents niveaux de gouvernement ont commencé à imposer les vaccins.

Les écoles devraient être prêtes pour cette même chaîne d’événements. Ils devraient vouloir faire vacciner les enfants – c’est le meilleur moyen de garantir que Covid-19 cessera de perturber la classe. Il y a de fortes chances, cependant, que la persuasion et les incitations ne suffiront pas. Et si tel est le cas, les mandats sont un moyen éprouvé d’augmenter les taux de vaccination.

Les mandats de l’école fonctionnent

La recherche empirique sur les mandats de vaccination scolaire n’est pas très vaste. Mais il existe certaines études, et elles sont systématiquement positives pour les exigences de vaccination.

Un examen de la recherche publiée dans CMAJ Open en 2019 a révélé que les mandats scolaires sont «largement associés à une couverture vaccinale accrue». L’examen a appelé à davantage d’études, en particulier avec une méthodologie qui peut mieux discerner la causalité de la corrélation. Mais les études examinées, dans les écoles primaires et secondaires, ont montré que les mandats semblent augmenter les taux de vaccination.

Le vaccin contre la varicelle en offre un exemple récent. Le vaccin a été approuvé en 1995, mais l’absorption initiale chez les enfants n’était pas excellente – en partie parce que, comme le coronavirus chez les enfants, la varicelle comporte un risque relativement faible de décès ou de complications graves pour les jeunes enfants. Ainsi, à la fin des années 1990 et dans les années 2000, alors que les taux de vaccination stagnaient, les États ont commencé à imposer le vaccin.

Ça a marché. Une étude de 2005 dans Vaccine a révélé que les États avec des exigences de vaccination contre la varicelle pour les garderies et l’entrée à l’école avaient une plus grande couverture : 85 pour cent dans les États avec des mandats contre 77 pour cent pour ceux qui n’en ont pas. Les chercheurs ont également découvert que les États mandatés ne semblaient pas avoir des taux de vaccination plus élevés avant les exigences, suggérant que le mandat est ce qui a fait la différence.

Une étude de 2011 dans le Journal of Health Economics a examiné l’impact des mandats des écoles et des garderies, ventilés d’une année à l’autre. Ils ont constaté que les mandats augmentaient les taux de vaccination, avec l’effet le plus fort au cours de la deuxième année suivant le début du mandat.

Allemand Lopez/Vox

Des études ont également trouvé des preuves de mandats dans d’autres contextes. Un examen de 2015 de la recherche sur les vaccins humains et l’immunothérapie a révélé que les mandats dans les établissements de santé étaient l’intervention la plus efficace pour augmenter les taux de vaccination par rapport à des exigences plus souples, une sensibilisation accrue et un meilleur accès.

Ces dernières semaines, il y a également eu des preuves concrètes que les mandats des vaccins Covid-19 en particulier sont efficaces. Alors que de plus en plus de lieux de travail et d’agences gouvernementales ont rendu obligatoire les injections, les exigences ont constamment fait grimper les taux de vaccination – à 90 % ou plus dans des contextes spécifiques – tout en entraînant très peu, voire aucune, démissions.

Un exemple révélateur : Novant Health en Caroline du Nord a initialement suspendu 1% de ses effectifs – près de 400 personnes – pour ne pas avoir reçu le vaccin, seulement pour que plus de la moitié de ces travailleurs se fassent vacciner et retournent au travail dans la semaine. Ce qui était autrefois l’hésitation et l’apathie vis-à-vis des vaccins ont rapidement disparu au fur et à mesure que les gens se faisaient vacciner.

Les écoles voudront peut-être attendre

Malgré les preuves, certains experts restent sceptiques quant au fait que les écoles du pays adopteront des mandats – et notent qu’il existe des raisons légitimes d’attendre.

Premièrement, il y a les préoccupations juridiques. Étant donné que les vaccins ne sont autorisés que pour une utilisation d’urgence pour les enfants et n’ont pas été pleinement approuvés, il est à craindre que les mandats ne relèvent désormais de contestations judiciaires.

Deuxièmement, les effets secondaires des vaccins suscitent de véritables inquiétudes. Alors que tous les experts à qui j’ai parlé ont dit qu’ils feraient vacciner leurs enfants, ils ont reconnu des inquiétudes légitimes concernant le vaccin Pfizer causant la myocardite, en particulier chez les garçons. Couplé aux données montrant que les enfants courent un risque relativement faible de Covid-19 pour commencer, il n’est pas déraisonnable pour les parents de se demander si les avantages des vaccins l’emportent sur les risques.

Une analyse de la Food and Drug Administration a estimé qu’une fois que Covid-19 sera sous contrôle accru – ce qui n’est pas le cas aujourd’hui mais le sera à l’avenir – le vaccin pourrait entraîner des taux d’hospitalisation plus élevés pour les enfants que le virus SARS-CoV-2 lui-même. La FDA a suggéré que le vaccin en vaudrait toujours la peine, même dans ce scénario ; les cas de myocardite liée au vaccin sont presque tous mineurs et se résolvent avec très peu, voire aucun, de problèmes durables, tandis que Covid-19 est beaucoup plus susceptible de provoquer une myocardite grave et d’autres problèmes de santé importants, y compris la mort, en premier lieu.

Pourtant, les données présentent un véritable défi pour les mandats des écoles. « Vous allez vous faire réprimander par les parents que vous mettez en fait leur enfant plus à risque en exigeant qu’il soit vacciné », m’a dit Céline Gounder, épidémiologiste à l’Université de New York.

Les experts à qui j’ai parlé ont déclaré que leurs propres préoccupations avaient été résolues par le fait que Pfizer a décidé d’utiliser une dose de vaccin plus faible pour les enfants – les personnes âgées de 5 à 11 ans reçoivent un tiers de la dose administrée aux personnes de 12 ans et plus. Mais les cas de myocardite et d’autres effets secondaires restent à surveiller à mesure que les vaccins sont administrés et que davantage de données du monde réel arrivent.

Enfin, il y a l’adhésion du public. Un récent sondage de la Kaiser Family Foundation a révélé que seulement 27% des parents d’enfants de 5 à 11 ans sont impatients de faire vacciner leurs enfants, 33% prévoient d’attendre et le fonctionnement des vaccins et 30% disent qu’ils « ne le feront certainement pas ». leurs enfants vaccinés. C’est plus de six parents sur dix qui ne veulent pas faire vacciner leurs enfants tout de suite.

Le niveau de scepticisme peut rendre les mandats moins efficaces. L’examen de la recherche du CMAJ Open 2019 a révélé que les mandats pour les vaccins contre le VPH – qui, comme les vaccins Covid-19, ont été pris dans une controverse politique et des problèmes de sécurité – « étaient particulièrement inefficaces ».

Une façon de renforcer le soutien du public peut être de lier les taux de vaccination ou l’accès aux vaccins – après un certain temps – à la fin des restrictions liées à Covid, telles que les fermetures et le masquage. Certaines recherches suggèrent que les gens sont plus susceptibles de se faire vacciner si cela leur permet d’assouplir les restrictions.

Monica Gandhi, médecin et experte en maladies infectieuses à l’UC San Francisco, m’a dit qu’elle avait annulé son soutien au mandat de vaccination scolaire de la Californie après avoir découvert qu’il n’était pas lié à la fin des exigences de masquage à l’école. Mais elle soutiendrait un mandat de vaccin s’il s’accompagnait d’une rampe de sortie pour d’autres restrictions.

« Ce n’est pas que je pense que les enfants ne devraient pas être vaccinés, parce que je le fais », a déclaré Gandhi. Mais « il doit y avoir une rampe de sortie pour les enfants masqués dans les écoles ».

Les vaccins sont toujours le moyen de sortir de la pandémie, et la capacité de vacciner les enfants est une étape cruciale pour ramener le monde à quelque chose de plus proche de la normale pré-Covid. Mais l’autorisation des vaccins pour les enfants n’est que la première partie de cette dernière étape – et des mandats seront très probablement nécessaires pour terminer le travail.