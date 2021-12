Le cas des modes suivants

Partie de la Problème de mode de Le point culminant, notre maison pour des histoires ambitieuses qui expliquent notre monde.

Je n’avais jamais écouté la reprise disco de « Heaven Must Have Sent You » de Bonnie Pointer avant la pandémie.

C’est tellement de chansons entassées en sept minutes et 14 secondes. Les cloches qui sonnent comme si elles avaient été volées à un chant de Noël cèdent la place à des violons virevoltants et à une guitare basse qui vibre autour d’un tambour battant plus vite qu’un battement de cœur. La voix de Bonnie (que vous connaissez peut-être du groupe qu’elle a formé avec ses sœurs dans les années 70, les Pointer Sisters) commence comme un murmure rêveur et à la fin, se fond dans une râpe Louis Armstrong.

Le tube de 1979 est devenu la chanson que j’écoute au gymnase, lors de mes promenades à l’épicerie et dans le métro. C’est l’une de ces pierres de touche inestimables qui m’a permis de traverser la pandémie et a rendu le monde un peu moins sombre. Et maintenant, c’est ma chanson préférée – une que j’ai presque complètement manqué d’entendre.

Cela m’est venu grâce à une recommandation d’un de mes amis, après avoir écouté l’épisode « Disco Demolition Night » du podcast You’re Wrong About. (Après « Heaven Must Have Sent You », vous devriez également écouter cela.) Dans ce document, les animateurs Michael Hobbes et Sarah Marshall explorent la fin des années 70 et le début des années 80 contre le disco, qui, à bien des égards, était une attaque sur les communautés noires et queer qui l’ont créé et adopté. La joie inhérente au genre ressemblait à un assaut contre les sensibilités sérieuses du rock and roll, tout comme les personnes qui l’appréciaient. En grandissant, je me souviens qu’on m’avait dit que le disco n’était qu’une mode et que les gens qui y participaient devraient être embarrassés. Maintenant, il est reconsidéré comme une force influente et puissante qui a absolument changé la musique, ouvrant la voie à la musique de danse électronique que nous écoutons aujourd’hui.

Trouver « Heaven » a reconfiguré ma façon de penser aux modes, aux tendances, aux folies – quelle que soit la manière dont vous souhaitez vous y référer. La définition même d’une mode est quelque chose qui, bien que populaire maintenant, ne le sera pas pour très longtemps. Nous avons tendance à traiter les gens qui aiment les modes comme des victimes de goûts suspects qui suivent le troupeau sans réfléchir. Et suivre ce troupeau, ce mauvais troupeau, est censé être embarrassant. La honte est ce qui nous maintient en ligne.

Mais si le courant dominant américain s’est tellement trompé sur le disco pendant tant d’années, j’ai commencé à me demander, qu’est-ce que les gens ont évité ou rejeté comme insignifiant parce qu’ils ne pensaient pas qu’ils aimeraient ça ou ne s’en souciaient pas vraiment les gens qui l’apprécient?

Grâce en grande partie aux femmes, au BIPOC, aux homosexuels et aux jeunes – les groupes de personnes dont le goût a été au mieux ignoré et au pire décrié – il est devenu plus difficile de rejeter ces goûts comme des tendances ou des modes. Ces groupes ont appelé à un réexamen de la culture, de la nourriture, de l’art et de la musique que les critiques, qui étaient en grande partie des hommes blancs plus âgés, se sont si facilement débarrassés ou ignorés.

Il y a aussi un autre facteur en jeu.

L’une des nombreuses conséquences étranges et involontaires de la pandémie est que j’apprécie davantage la joie, sous toutes ses formes. Être entouré de malheur et de tristesse, et peut-être faire face à ma propre mortalité, m’a rendu un peu plus impudique à propos de la musique, des films, des activités et de la nourriture que j’apprécie. Qui a le temps de s’inquiéter que quelqu’un se moque de votre goût pour la musique ou se joigne aux masses si ni eux ni vous n’êtes assurés d’être ici demain ?

Cela semble terriblement sombre et en dit probablement long sur ma propre conscience de soi. Je suis juste désolé qu’il ait fallu une pandémie pour découvrir que s’inquiéter ne vaut pas la peine.

Les modes et les contrecoups ont tendance à aller de pair. On ne les appellerait pas des « modes » s’ils étaient universellement appréciés ; ils seraient appelés « intemporels » ou « classiques ». Au lieu de cela, ils sont appelés tendances, folies, obsessions, voire plaisirs coupables – l’implication étant qu’il y a quelque chose de fondamentalement honteux dans leur caractère temporaire. Les gens qui aiment les modes sont des gens qui ne réalisent pas encore la honte.

Les adolescentes en sont un bon exemple. Leurs goûts, de Twilight, Taylor Swift et les Beatles aux tendances de la mode et de la beauté, ont été au mieux considérés comme insignifiants et au pire jetables. Dans la même veine, le terme dédaigneux « maman porn » a souvent été utilisé pour décrire la popularité qui fait rage du roman Cinquante nuances de gris en 2011 (lui-même une fanfic de Twilight) et son incarnation de film ultérieure en 2015 – et a ressenti autant un coup au matériel source comme au public qui l’a consommé. Le ciel interdit aux mamans de faire l’expérience de l’excitation.

Il n’est pas difficile de trouver les mêmes types de fils de discussion lorsque des modes comme les bandes dessinées, le fitness en groupe, la culture des baskets et la K-Pop ont fait leur apparition, certains spéculant que seule une certaine communauté de personnes les aimait et que l’engouement allait rapidement disparaître.

Cependant, la fatigue que nous anticipions n’a pas encore commencé. La culture des sneakers est financièrement vitale pour des marques comme Nike et Adidas, et maintenant Louis Vuitton et Balenciaga aussi. Et ne pas savoir qui sont BTS et Blackpink est impossible, sans vivre sous un rocher.

Si les modes deviennent suffisamment importantes ou s’il y a suffisamment d’argent à gagner, la culture dominante les adopte, généralement à contrecœur, tout en excluant les éléments intégraux de cette mode.

Prenez TikTok. À ses débuts en 2019 et même en 2020, le réseau social était écrit comme s’il s’agissait d’une mode passagère popularisée par la génération Z. Apparemment du jour au lendemain, les danses TikTok sont passées de moments éclairs à des événements culturels. Le mois dernier, la plate-forme a annoncé qu’elle comptait plus d’un milliard d’utilisateurs, une base principalement alimentée par des adolescents.

Avec l’attention et la popularité massives, les créateurs blancs de TikTok peuvent désormais être des célébrités très bien payées. Cela n’a pas été le cas pour tout le monde : les créateurs noirs, dont beaucoup sont à l’origine de danses populaires et d’autres contenus, n’ont pas eu les mêmes opportunités, ce qui a conduit les créateurs noirs à boycotter la plateforme en juin.

Le modèle de la culture dominante négligeant les personnes qui ont lancé la tendance ou la mode n’est pas si surprenant si l’on considère que les gardiens, les créateurs de goût et les critiques ont tendance à biaiser les blancs et les hommes. Mais les médias sociaux et Internet ont uniformisé les règles du jeu en offrant aux gens – jeunes, personnes de couleur, femmes, personnes LGBTQ – un endroit où se rassembler et se faire entendre.

« En tant que Noirs, nous avons toujours été conscients que nous avons été exclus et altérés. Même dans les espaces que nous avons réussi à créer pour nous-mêmes – que ce soit dans la musique, la mode, la langue ou la danse – les non-Noirs s’infiltrent et occupent continuellement ces espaces sans aucun respect pour les architectes qui les ont construits », Erick Louis, un danseur et TikToker, a déclaré Vox en juin dernier.

Les médias sociaux ont permis à des personnes comme Louis d’appeler et de critiquer plus facilement l’appropriation ou l’injustice. Cela a rendu les critiques plus conscients de leurs propres préjugés et angles morts. C’est un résultat positif.

Il a également un goût galvanisé.

Internet rend la ligne qui sépare les modes et la culture dominante incroyablement mince. Même les coins de niche du paysage de la culture pop se sentent à cinq secondes d’être balayés par les masses. Une mode est si vite adoptée qu’il est presque vain de la combattre ; au moment où un ennemi en entend parler, il y a de fortes chances qu’il y ait des millions de fans.

Quelque chose d’étrange se produit : les gens que vous pensiez peut-être chics et branchés tombent dans la mode, boivent la boisson populaire qui est partout sur Instagram, lisent le roman d’une célébrité promue dans leur club de lecture ou portent cette chaussure hors de prix que tout le monde a – et les gens que vous pensaient que c’était dorky peuvent maintenant être des pionniers, des recettes virales pionnières des cuisines de leur mère sur TikTok. Tout est étrange en ce moment, et même moi, qui pourrais me moquer si un de mes amis commandait un expresso martini, je le comprends.

Cela montre à quel point la pandémie a pu nous changer tous. Cela a rendu les gens un peu plus sérieux au sujet de ce qu’ils aiment et leur a donné un peu plus de mou. Compte tenu de la litanie de déceptions au cours de la dernière année et demie, nous avons droit à un peu de cela.

Au cours de la pandémie, alors que je regardais des amis devenir des pères végétaux, des tricoteurs, des boulangers et des mamans chats, j’ai commencé à réaliser que ces modes et tendances étaient des ponts vers des liens humains, nous permettant de construire des communautés que nous n’aurions peut-être pas autrement. Certes, certains de ces passe-temps sont beaucoup plus permanents et impliquent plus d’engagement que d’autres (par exemple, faire le café photogénique Dalgona est beaucoup moins d’investissement que d’avoir un animal de compagnie), mais le résultat final est le même. Il y a un deuxième niveau de plaisir débloqué en rejoignant et en participant à une communauté.

Il est logique que lorsque la pandémie a rompu une grande partie de nos liens personnels, les gens se sont tournés vers les modes et les folies pour en créer de nouveaux. Ils l’ont fait avec moins d’embarras auto-infligé.

Que notre propension aux modes se poursuive dans un monde post-pandémique (s’il en existe un), c’est vraiment à deviner. Peut-être que nous arriverons à un endroit où nous pourrons être absolument cyniques à propos d’une mode. Je ne suis pas un prévisionniste de tendance ou un quelconque devin. J’échangerais également chaque mode à laquelle j’ai participé pour récupérer le monde d’avant. Mais la pandémie a vraiment changé la façon dont moi – et beaucoup de gens dans ma vie – avons recherché la joie.

Cela m’a fait réaliser, plus que jamais, que ce n’est pas permanent. C’est pourquoi je me suis retrouvé à voir ce que tout le monde poursuit et se joint à cette chasse. Si les gens disaient que Peloton ou un café bizarre ou une feta les rendaient heureux, je tenterais le coup.

Les modes ne vous raviront pas à chaque fois ; la joie n’est pas garantie. Mais parfois, si vous avez de la chance, ils peuvent vous aider à vous repérer.

Alex Abad-Santos est un journaliste culturel senior pour Vox.