Le cas d’investissement intrigant pour posséder des lumens stellaires aujourd’hui

Le boom de la crypto semble être en plein essor. Les investisseurs dans les altcoins tels que Lumens stellaires (CCC:XLM-USD) ont connu une appréciation impressionnante des prix ces derniers temps. En effet, Stellar Lumens a été meilleur qu’un 10-bagger au cours de la dernière année, suivant la montée de Bitcoin (CCC:BTC-USD) avec un degré de corrélation élevé.

Source: Shutterstock

Ce niveau élevé de corrélation suggère à certains investisseurs en cryptographie que l’ensemble du secteur est susceptible d’être lié par des entrées ou des sorties de capitaux au fil du temps. En effet, une approche diversifiée de la cryptographie a du sens. Vous ne pouvez pas blâmer un gars pour répandre ses paris.

Cependant, il existe des différences clés entre Bitcoin et ses pairs de monnaie alternative. Penser Stellar Lumens comme une autre «lumière Bitcoin» passe à côté des propriétés uniques qui rendent cet altcoin intriguant.

Plongeons dans ce que XLM et Stellar Lumens offrent aux investisseurs que Bitcoin n’offre pas, et pourquoi les investisseurs pourraient être intéressés par cette pièce alternative.

En quoi les lumens stellaires sont-ils différents?

L’histoire de Stellar Lumens est intéressante. La crypto-monnaie a été développée via le même co-fondateur, Jed McCaleb, derrière Ondulation (CCC:XRP-USD). Au départ, les deux jetons partageaient le même protocole et étaient considérés comme très similaires.

Peu de choses ont changé sur ce front. Les deux pièces numériques ont été développées pour des cas d’utilisation réels. Les deux pièces visent à rendre les paiements transfrontaliers sans friction. Cependant, un facteur clé de différenciation entre Ripple et Stellar Lumens est que ce dernier se concentre sur les PME (petites et moyennes entreprises) et les particuliers, tandis que Ripple se concentre davantage sur la clientèle institutionnelle.

Je suis en fait assez optimiste à la fois sur Ripple et Stellar Lumens en raison des applications du monde réel que ces crypto-monnaies fournissent. L’utilisation de ces crypto-monnaies comme alternative à la monnaie traditionnelle crée une réelle valeur. Le même cas est beaucoup plus difficile à faire pour la plupart des altcoins existants aujourd’hui.

Cependant, un autre facteur de différenciation clé est que Stellar Lumens n’est pas encore sous les projecteurs de la SEC. Allons-y un peu.

Comme avec toutes les options cryptographiques, Stellar Lumens n’est pas sans risque

Ripple a été mêlé à une enquête de la SEC concernant une offre de titres non enregistrés de 1,3 milliard de dollars. Essentiellement, la SEC tente de faire valoir que le XRP est un titre et a émis du XRP sans se conformer « aux lois fédérales sur les valeurs mobilières qui exigent l’enregistrement des offres à moins qu’une exemption d’enregistrement ne s’applique. »

Les investisseurs dans Stellar Lumens doivent se battre pour savoir que XLM pourrait être le prochain coup dur pour la SEC.

Bien que l’avenir de Ripple reste incertain, il semble que les investisseurs soient baissiers sur cette évolution pour deux raisons principales. Premièrement, les antécédents de la SEC dans la poursuite de ces affaires sont presque épuisés. Deuxièmement, les amendes et pénalités imposées par la SEC pourraient être bien supérieures à ce que Ripple est en mesure de payer pour régler le différend.

La même chose s’applique à XLM, et un certain nombre de premiers investisseurs ont déjà quitté le navire en conséquence. Comme mentionné précédemment, les flux de capitaux sont un moteur essentiel de la hausse continue de la valeur de l’écosystème de crypto-monnaie. Si davantage d’investisseurs choisissent de suivre une voie similaire, XRP et XLM pourraient avoir un potentiel de baisse plus important que leurs pairs.

En bout de ligne

Stellar Lumens est une option intéressante pour les investisseurs en crypto à la recherche d’une raison viable de posséder une crypto-monnaie particulière aujourd’hui. Avec Ripple, Stellar Lumens est l’un de mes meilleurs choix dans l’espace crypto aujourd’hui.

Ceux qui cherchent à mettre de l’argent durement gagné à travailler dans l’une ou l’autre option aujourd’hui devraient le faire avec prudence. À mon avis, ces jetons numériques sont encore de nature hautement spéculative. Les risques de litige uniques de XRP et XLM fournissent une couche supplémentaire d’incertitude pour les investisseurs. Pratiquer une discipline de portefeuille appropriée et un dimensionnement prudent du portefeuille est très important pour tout investisseur à long terme. Cela vaut le double pour les actifs très risqués tels que les crypto-monnaies aujourd’hui.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

L’amour de Chris MacDonald pour l’investissement l’a amené à poursuivre un MBA en finance et à assumer un certain nombre de postes de direction en finance d’entreprise et en capital de risque au cours des 15 dernières années. Son expérience en tant qu’analyste financier dans le passé, associée à sa ferveur pour trouver des opportunités de croissance sous-évaluées, contribuent à sa perspective d’investissement conservatrice à long terme.