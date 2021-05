Le Casademont Zaragoza a fini par manquer d’essence

05/07/2021

Casademont Zaragoza a percuté la force physique du turc Pinar Karsiyaka (79-84) et n’a pas pu accéder à la finale de la Ligue des champions, tombant à nouveau en demi-finale comme cela s’est produit lors de la dernière édition dans laquelle ils ont perdu contre l’hôte, l’AEK d’Athènes.

PINAR KARSIKAYA

CASADEMONT ZARAGOZA, 79 ans

(17 + 16 + 27 + 19): Rodrigo San Miguel (2), Dylan Ennis (13), Nicolás Brussino (18), Jacob Wiley (21), Elias Harris (15) -partant cinq-, Jonathan Barreiro, Rasheed Sulaimon (5), Tryggvi Hlinason (2), Robin Benzing (3) et Javi García.

PINAR KARSIYAKA, 84 ans

(29 + 14 + 14 + 27): Tony Taylor (12), Sek Henry (24), DJ Kennedy (4), Amath M’Baye (17), Raynar Morgan (14) -partant cinq-, Metecan Birsen (6) ), Mahir Agva, Onuralp Bitim (5), Semih Erden (2), Yunus Sonsirma et Nusret Yildirim.

ARBITRES

Eddie Viator (France), Ademir Zurapovic (Bosnie-Herzégovine) et Wojciech Liszka (Pologne). Ils ont éliminé Rodrigo San Miguel (39:40), de Casademont Zaragoza, pour cinq fautes.

INCIDENTS

La première demi-finale de la finale à huit de la Ligue des champions de basket-ball masculin a joué devant environ 1000 spectateurs au Complexe de divertissement culturel “ Nagorny ” (Nizhny Novgorod, Russie)

Encore une fois, l’équipe aragonaise était aux portes d’une finale avec lequel il a rêvé la victime de ses propres erreurs dans la dernière ligne droite du jeu qui ont été bien utilisées par son rival.

Après avoir suivi les deux premiers trimestres avec de nombreux problèmes dus à l’intensité et à la force de l’équipe d’Ufuk Sarica a réagi après la pause et semblait remettre le match sur les rails contre son adversaire qui avait perdu le nord, mais dans les cinq dernières minutes, il s’est trompé et a fini par plier le genou.

Le Pinar Karsiyaka avait le mérite d’empêcher Casademont Zaragoza de courir, qui pouvait à peine marquer au compteur, sa meilleure arme, et a également connu un grand succès dans les triplets (57,14%) qui ont fini par être la clé de la victoire des Turcs contre ceux de Luis Casimiro, ancien technicien d’Unicaja et presque nouveau venu à la capitale de l’Èbre.

Casademont Zaragoza a pris un mauvais départ avec des attaques de position qui ont été dépassées par la défense turque et ils n’ont pas eu l’occasion de courir presque à tout moment. De plus, la défense aragonaise n’a pas pu arrêter son adversaire qui a très bien réussi les triples (55,56%) et Sek Henry a marqué 4/4 (terminé avec sept sans faute) et 13 points en tant que stylet ottoman et comme bourreau de son ancienne équipe, puisqu’il était membre de l’équipe de Saragosse au cours de l’année académique 2015-16.

Les choses ont changé dans le deuxième set grâce à une bonne amélioration défensive des hommes de Luis Casimiro, qui pendant cinq minutes a empêché son rival de marquer. ne plaçant que trois points (29-32) en grande partie grâce à la défense.

Le Casademont Zaragoza a ramé pour mourir à la fin

Cependant, Le retour de Sek Henry sur le terrain chez son rival a tout changé car avec deux triples consécutifs a réussi à perturber l’excellent travail derrière le Saragosse qui a subi un 5-12 partiel pour atteindre la pause avec un inquiétant 33-43.

L’heure du rafraîchissement clarifiait les idées des mains qui serraient les dents derrière et fléchissaient les jambes pour que leur rival commence à avoir de graves problèmes offensifs au point de recevoir dans cette salle un 27-14 partiels car aussi, offensivement, Casademont avait les idées les plus claires et une meilleure vue de son offensive joue avec un Jacob Wiley très réussi.

La progression s’est poursuivie au début du dernier acte, atteignant jusqu’à sept points d’avance (64-57) mais l’équipe “rojillo” semblait manquer d’essence et à partir du milieu de ce quart-temps, il a commencé à prendre de mauvaises décisions en attaque, peut-être le résultat d’un manque d’oxygène, et son rival est revenu quand il a semblé touché et à moitié coulé jusqu’à ce qu’il finisse par prendre la victoire et la passe pour la finale .