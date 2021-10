Quelques jours seulement avant son accident de mort lors du tournage de America’s Got Talent: Extreme, le casse-cou Jonathan Goodwin est apparu pour confirmer que lui et l’actrice Amanda Abbington sont fiancés. Le 1er octobre, Goodwin a partagé une photo du couple ensemble et a inclus un emoji de bague de fiançailles dans sa biographie Instagram. Goodwin a failli mourir lors d’un accident de cascade jeudi à l’Atlanta Motor Speedway.

« C’était peut-être la plus longue partie de cache-cache de tous les temps », a écrit Goodwin en légende de la photo des deux. Il a inclus le hashtag « Found Ya » et un emoji entendu. « Je t’aime », a rapidement ajouté Abbington dans la section commentaires. Abbington n’a rien publié sur ses fiançailles sur sa propre page Instagram, mais elle a publié une photo des deux le 10 octobre. « Quand à Vienne, tu traînes dans les cimetières. Qu’en est-il », a-t-elle écrit.

Goodwin a failli mourir lorsqu’une cascade a horriblement mal tourné pendant la production sur AGT: Extreme. Il a été suspendu la tête en bas à 70 pieds dans les airs alors qu’il portait une camisole de force. Pour rendre l’évasion encore plus difficile, il avait deux voitures qui tournaient à l’envers de chaque côté de lui, et il a dû sortir de la veste avant qu’elles n’entrent en collision. Malheureusement, quelque chose s’est mal passé et les voitures sont entrées en collision alors qu’il était encore entre elles. Lorsqu’il est finalement tombé, il a raté le matelas au sol et s’est cogné la tête. Il a été transporté par avion vers un hôpital voisin pour une intervention chirurgicale d’urgence et la production de l’émission a été interrompue.

« Il a subi de graves blessures aux jambes et plusieurs lacérations, et a été transporté par avion à l’hôpital de Grady », a déclaré au Sun un porte-parole du comté de Henry, Georgia Sheriff’s Department. « Il a été transporté dans un état grave mais est actuellement vivant, alerte et en bonne santé. Il n’y a aucun plan pour une enquête criminelle pour le moment et toute autre enquête serait menée par l’AGT. » TMZ a publié une vidéo choquante de l’accident, montrant les deux voitures en train de prendre feu après leur collision.

Abbington, 47 ans, est surtout connu pour avoir joué Mary Watson dans Sherlock. Elle était mariée à Martin Freeman, qui a joué John Watson dans Sherlock, de 2000 à 2016. Les deux ont également joué dans The Good Night et The Robinsons ensemble et sont parents de deux enfants. Abbbington joue maintenant dans le drame policier Sky Wolfe, avec Babou Ceesay.

Goodwin, 41 ans, est un artiste d’évasion gallois qui est apparu dans des dizaines de jeux télévisés et de séries de téléréalité au Royaume-Uni et aux États-Unis. En 2019, il a réalisé une cascade « enterrée vivante » sur Britain’s Got Talent. Il a également été demi-finaliste sur America’s Got Talent l’année dernière. Il a également eu sa propre série britannique en 2012, The Incredible Mr. Goodwin, et a joué dans One Way Out de Discovery.