Le cascadeur d’Extreme s’est précipité à l’hôpital après une chute de 70 pieds dans un accident sur le plateau

Une cascade qui a mal tourné sur le tournage du nouveau spin-off de NBC America’s Got Talent, America’s Got Talent: Extreme, a laissé une personne se battre pour sa vie à l’hôpital. Jonathan Goodwin, ancien de l’AGT et cascadeur casse-cou, a été transporté par avion à l’hôpital avec des blessures graves après avoir été « pris en sandwich » entre deux voitures qui ont explosé, puis est tombé au sol, ont déclaré des sources de production à TMZ. L’état de Goodwin reste inconnu pour le moment.

L’accident se serait produit alors que Goodwin effectuait une cascade terrifiante dans la série. Des sources ont expliqué que le cascadeur, qui portait une camisole de force, avait été suspendu à 70 pieds dans les airs par ses pieds à un fil alors que deux voitures étaient suspendues de chaque côté de lui et se balançaient d’avant en arrière. Pour la cascade, Goodwin était censé éviter d’être « écrasé » par les véhicules oscillants alors qu’il travaillait pour se libérer de la veste, puis est tombé sur un matelas pneumatique. Cependant, quelque chose s’est mal passé pendant la performance, et Goodwin aurait été « pris en sandwich » entre les deux voitures, qui « se sont écrasées ». Les sources de TMZ ont affirmé que « l’impact a fait exploser les voitures, éclatant en une gigantesque boule de feu », et le cascadeur, qui est apparu sur AGT en 2020, « est tombé au sol et s’est cogné la tête ».

Goodwin n’a pas réagi après l’accident, et les spectateurs auraient « pensé qu’il était mort ». Il a été transporté par avion vers un hôpital local, où il a immédiatement été hospitalisé pour ce que TMZ a qualifié de « blessures brutales ». Lors de la dernière mise à jour, Goodwin se trouvait dans l’unité de traumatologie. Son état à ce moment reste inconnu. NBC n’a pas publié de déclaration concernant l’accident.

Goodwin a joué des actes audacieux pendant la majeure partie de sa vie. Avant d’apparaître sur AGT en 2020, où il a terminé une autre cascade défiant la mort, Goodwin est apparu dans la saison 13 de Britain’s Got Talent, où le juge Simon Cowell a déclaré: « Nous avons vu votre soumission vidéo et vous êtes en fait fou. J’ai rencontré Jonathan avant le une émission précédente et c’est la plus proche que j’aie jamais vue quelqu’un se suicider à la télévision en direct. » Talent Recap rapporte que Goodwin a subi de nombreuses blessures, dont une jambe cassée, tout au long de sa carrière de cascadeur.

Ceci est une histoire en développement…