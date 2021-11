Le casino de Mayfair perd une affaire de racisme après que des clients ont demandé un « concessionnaire à la peau claire »

Semhar Tesfagiorgis a gagné une partie de son affaire de discrimination raciale (Photo: SWNS)

Un casino haut de gamme a perdu une affaire de discrimination raciale après avoir été accusé d’avoir permis à ses clients multimillionnaires d’abuser des dealers noirs.

Les joueurs du site de Mayfair auraient également demandé à n’avoir que des croupières blanches.

Semhar Tesfagiorgis avait accusé son employeur, le Crown London Aspinalls, d’autoriser les clients à utiliser un langage raciste et a déclaré que la direction « séparerait » les employés noirs hors de vue si on le lui demandait.

La mère de deux enfants née en Érythrée a remporté une partie de son affaire de discrimination raciale directe, tandis que ses autres allégations de discrimination sexuelle, de harcèlement et de victimisation ont été rejetées.

L’homme de 41 ans a affirmé que ses managers, dont deux figuraient sur la liste des intimés dans le procès, avaient minimisé les remarques racistes – comme « n****r », « fille noire stupide » et « blackie » – en les appelant ‘erreurs’.

Les demandes de « revendeurs à la peau claire » émanant de riches clients d’Asie du Sud-Est ont été acceptées comme étant par « pure superstition », a déclaré Mme Tesfagiorgis.

Elle a également déclaré qu’un responsable lui avait dit après s’être plaint: « Vous attendiez-vous à ce que je refuse un parieur d’un million de livres? »

Le Crown London Aspinalls, à Mayfair, avait tenté de défendre l’affaire pour des raisons commerciales (Photo: SWNS)

La croupière, qui a travaillé au casino pendant 13 ans jusqu’à ce qu’elle soit licenciée l’année dernière en raison de la pandémie, a déclaré qu’elle était la première personne noire à être embauchée dans le jeu et qu’il était effectivement interdit aux hommes noirs d’être embauchés dans des rôles en contact direct avec les clients.

Elle a expliqué: « Le 4 décembre 2019, un mécène, M. Pravech Rattanapian, a insisté pour avoir un » marchand à la peau claire « .

«La demande a été transmise comme une demande légitime et n’a pas été rejetée comme étant contraire aux règles du club ou aux politiques du premier répondant par un membre du marketing ou de la direction avant que je sois en poste ce jour-là.

« Le patron a refusé une trafiquante noire. La seule autre femme disponible était moi, donc, se pliant à une demande raciste, le premier répondant s’est arrangé pour que des marchands blancs s’occupent plutôt du client.

«Personne n’a averti le patron du caractère inapproprié de sa demande insultante et raciste ni ne l’a averti que son adhésion pourrait être suspendue ou résiliée pour ce comportement préjudiciable.

« Au lieu de cela, j’ai été tenu à distance et séparé du voisinage de l’endroit où ce client jouait parce que j’étais une femme noire. »

Lorsqu’elle s’est plainte, elle a eu une réunion avec le directeur général Michael Branson et la superviseure des ressources humaines Laura Attrill, également répertoriées comme intimées au tribunal.

Elle a déclaré que M. Branson a affirmé que la demande du client pour des « concessionnaires à la peau claire » était peut-être une « pure superstition » avant de commenter le refus d’un parieur d’un million de livres.

Mme Tesfagiorgis a ajouté: « J’étais bouleversée après cette réunion et je l’ai trouvée extraordinairement hostile car il était clair que les personnes interrogées ne prendraient jamais de mesures pour me protéger des comportements racistes, sectaires, discriminatoires ou harcelants des clients ou me traiteraient équitablement lorsque j’ai fait part de leurs préoccupations au sujet de la même.

« Au lieu de cela, ils ajouteraient une insulte supplémentaire à la blessure ne faisant qu’aggraver la discrimination flagrante par leurs propres actes et omissions discriminatoires et continueraient à me séparer de moi et d’autres femmes noires. »

La juge du travail Tina Elliott a conclu: « La prestataire était de service et elle n’a pas été amenée à traiter parce qu’elle n’est pas blanche. »

Elle a déclaré que répondre à la demande était une « discrimination raciale directe » et un « traitement moins favorable en raison de la race », suggérant que le casino aurait dû confronter son client au sujet de la demande.

Crown Aspinalls avait tenté de défendre les revendications en déclarant que la raison en était « la perception qu’il était nécessaire de répondre à la demande des clients, aussi déraisonnable soit-elle, afin de favoriser les intérêts de l’entreprise ».

Après le tribunal, Mme Tesfagiorgis a déclaré que la querelle juridique avait été « un long et difficile voyage aux proportions de David et Goliath ».

Elle a déclaré qu’elle avait essayé pendant de nombreuses années d’ouvrir un dialogue sur le racisme avec l’entreprise et l’industrie – mais en vain.

Elle a également ajouté que les incidents mentionnés dans l’affaire n’étaient pas isolés ou rares, ajoutant que le tribunal ne pouvait pas se prononcer sur eux en raison des délais.

Shazia Khan, qui représentait le croupier, a déclaré: « Nous nous félicitons du jugement du Tribunal et espérons qu’il permettra une réforme en profondeur de l’industrie des casinos et des jeux pour lutter contre le comportement raciste et sexiste qui a poussé ma cliente à sortir d’une carrière qu’elle a clairement aimé.

«Le jugement a rejeté avec force la tentative de Crown Aspinalls de conduire un entraîneur et des chevaux en vertu de la loi sur l’égalité de 2010 et envoie un message clair qu’il n’y a pas de place pour le racisme et la misogynie sur le lieu de travail et que personne n’est au-dessus des lois, peu importe comment au fond de leurs poches.

Une autre audience, au cours de laquelle Mme Tesfagiorgis devrait être indemnisée, aura lieu à une date ultérieure.

Crown London Aspinalls a été contacté pour commentaires.

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();