Le casino en ligne basé sur Ethereum BC.GAME reçoit la très appréciée licence de Curaçao Crypto new media

[PRESS RELEASE – Please Read Disclaimer]

Quelques années seulement après son lancement, le casino en ligne basé sur la blockchain BC.GAME a franchi une étape importante. L’équipe a récemment annoncé qu’elle avait reçu la très appréciée licence Curacao – l’une des quatre licences les plus recherchées dans l’industrie des casinos et des jeux.

Curacao Interactive Licensing NV (CIL) fait partie des licences de casino les plus populaires avec une reconnaissance mondiale. Bien que son coût soit relativement élevé, c’est l’un des rares à se pencher sur des projets utilisant la technologie blockchain.

Malgré le long processus d’obtention d’une telle licence, qui peut parfois prendre jusqu’à six mois, et les frais de renouvellement annuels qu’une entreprise doit payer une fois obtenue, BC.GAME veut s’assurer que son nombre croissant de clients se sentent aussi en sécurité. comme ils le peuvent, connaissant les licences de Curaçao.

La réputation de Curaçao en tant que protocole digne de confiance, responsable et rigoureux a fait grandir les candidats au projet à plusieurs reprises au cours des dernières années, ce qui ne fait que le rendre plus prestigieux pour ceux qui sont licenciés.

Ainsi, BC.GAME aura une meilleure compréhension avec d’autres entreprises et partenaires d’initiés et même d’outsiders de l’industrie des jeux de crypto-monnaie. Par conséquent, fournir une sécurité renforcée et une expérience de jeu équitable et optimale aux utilisateurs deviendra encore plus facile pour BC.GAME.

Grâce à cette licence, le protocole de casino basé sur Ethereum pourra ouvrir encore plus de voies pour ses produits. Cela inclut de permettre aux utilisateurs de profiter de meilleurs jeux, de récompenses plus importantes, d’une intégration plus facile de nouvelles devises et d’autres avantages.

Après avoir reçu la licence, BC.GAME a décidé de prendre quelques mesures supplémentaires pour assurer la sécurité. Pour ce faire, il a été téléchargé sur la blockchain de stockage décentralisé, l’IPFS, et l’a transformé en un NFT conforme à la norme EC-721 avant d’être transféré sur le compte ENS bcgame.eth de BC.GAME.

Ces étapes montrent en outre la flexibilité et les possibilités dont disposent les développeurs lorsqu’ils utilisent la blockchain et BC.GAME a été parmi les pionniers en ce qui concerne l’industrie des casinos en ligne.

La licence est désormais disponible en open space et peut être consultée par les utilisateurs et les régulateurs. Ceci est particulièrement important à une époque où les chiens de garde mondiaux ont intensifié leur jeu en essayant de mettre en œuvre des cadres législatifs autour de l’industrie de la crypto-monnaie.

Dans tous les cas, BC.GAME a décrit la licence de Curaçao comme la mesure la plus importante qu’elle ait dû prendre pour se conformer pleinement aux autorités.

« Merci de nous faire confiance et de nous apporter votre soutien indéfectible dans BC.GAME ! Nous sommes à cause de vous ! Merci! Nous visons à offrir à nos joueurs la meilleure expérience de casino crypto pleine de gains énormes, de plaisir et de bons moments ! Mais, comme nous le disons toujours, ne faites pas confiance, vérifiez-le ! Encore une fois, nous vous remercions, chers joueurs, de nous pousser sans cesse à faire au mieux ! – a déclaré l’entreprise.

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.