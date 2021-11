Le casque Apple AR avec une puissance de calcul de type Mac devrait être lancé en 2022; La technologie pourrait remplacer l’iPhone dans 10 ans

Les wearables Apple AR qui arriveront l’année prochaine seront commercialisés indépendamment de ses autres gadgets. (Image .)

Apple lancerait son casque AR de longue date l’année prochaine, c’est-à-dire en 2022. Le casque qui prendrait apparemment en charge à la fois la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR) serait alimenté par deux processeurs différents, mais dans l’ensemble, il est devrait offrir une « puissance de calcul de niveau Mac », selon l’analyste Apple Ming-Chi Kuo. Il est également dit qu’il fonctionnerait sans Mac ou iPhone, c’est-à-dire qu’il fonctionnerait indépendamment. L’objectif, selon Kuo, est de remplacer l’iPhone par la technologie AR dans les dix prochaines années.

Casque Apple AR : spécifications, fonctionnalités attendues

Apple a introduit la technologie AR via LiDAR dans son iPhone 12 Pro et le ou les nouveaux appareils portables AR qui arriveront l’année prochaine seront commercialisés indépendamment de ses autres gadgets comme l’iPad ou l’iPhone et non en tant qu’accessoire, estime l’analyste (via . ). Kuo a déclaré qu’Apple lancerait un casque AR très attendu au quatrième trimestre de 2022, doté d’une capacité de traitement similaire à celle de Mac et pouvant être utilisé avec ou sans connexion à un iPhone ou à un MacBook (PC).

Apple commence à vendre HomePod Mini en jaune, orange et bleu en Inde

Le combiné sera alimenté par deux puces, une plus puissante semblable au M1 pour Mac, et une puce moins puissante pour gérer les capteurs sur le portable. Kuo a en outre informé que l’appareil serait livré avec un support VR et deux écrans micro-OLED Sony.

Comparaison des forfaits de recharge prépayés Airtel vs Vodafone Idea (Vi) : tarifs des forfaits prépayés, avantages du forfait, validité, etc.

Kuo dans le rapport affirme en outre que la puissance de calcul requise par le portable AR/VR indépendant serait supérieure à celle de l’iPhone, qui nécessite trois modules optiques fonctionnant simultanément. Il y aura « au moins » six à huit modules optiques pour « des services AR transparents continus », dans le casque AR selon l’analyste.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.