Le casque Apple AR Glasses arrivera l’année prochaine, selon des initiés

Plusieurs rapports ont indiqué plus tôt cette année qu’Apple développait deux casques différents pour les années à venir. Les appareils portables prendront en charge les expériences immersives de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR), mieux que ce qui est disponible sur iPhone et iPad. Ces soi-disant lunettes Apple comprendront du matériel haut de gamme et pourraient être plus chères que ce que la concurrence a à offrir. Apple développerait un casque de réalité mixte (MR) pour prendre en charge les expériences AR et VR. Et c’est le premier appareil de ce type fabriqué par Apple à arriver dans les magasins. Mais Apple travaille également sur une paire de lunettes AR plus sophistiquée qui ressemble à des lunettes de vue. Ceux-ci seront lancés dans quelques années.

Deux initiés qui ont beaucoup écrit sur les prétendus plans Apple Glasses dans le passé sont de retour avec de nouveaux détails sur l’appareil de première génération. Le casque MR serait lancé l’année prochaine, et ce sera cher.

Lunettes Apple pour obtenir une connectivité Wi-Fi 6E rapide

L’analyste Ming-Chi Kuo est l’un des initiés d’Apple qui a un excellent bilan sur les appareils inédits. Kuo a également écrit plusieurs notes de recherche aux investisseurs couvrant les lunettes intelligentes d’Apple. Dans un nouveau document obtenu par ., l’analyste déclare que l’un des plus gros problèmes avec les appareils MR est la connectivité.

Les casques nécessitent une connexion filaire à un ordinateur pour les meilleures expériences. Apple souhaite que les lunettes offrent une expérience sans fil. C’est pourquoi il ajoute la prise en charge Wi-Fi 6/6E aux lunettes MR. Le protocole garantit des vitesses plus rapides et une bande passante plus élevée, le type qui peut prendre en charge les expériences AR et VR.

Apple n’est pas le seul à ajouter le Wi-Fi 6 à ses casques. L’Oculus Quest de Facebook prend déjà en charge le Wi-Fi 6. La dernière norme sans fil prend en charge le streaming vidéo à 120 Hz. C’est probablement le genre d’expérience qu’Apple souhaite également en ce qui concerne le casque de réalité mixte.

Kuo a également ajouté que d’autres acteurs du domaine introduiront des appareils AR/VR en 2022 avec prise en charge du Wi-Fi 6/6E l’année prochaine. L’ajout de la 5G mmWave pour les casques de réalité mixte pourrait encore améliorer la connectivité sans fil.

Ça va être une expérience MR coûteuse

Il n’a fourni aucun prix. Mais des rapports précédents indiquaient que les lunettes MR haut de gamme d’Apple pourraient coûter environ 3 000 $.

Gurman a également déclaré que les lunettes MR d’Apple offriront à la fois du contenu AR et des expériences de jeu haut de gamme :

Le premier casque d’Apple sera de type réalité mixte. Cela signifie qu’il aura à la fois des capacités AR et VR. Alors que le jeu peut être fait dans les deux environnements, la réalité virtuelle est ce que vous voulez pour des jeux vraiment hautes performances avec des graphismes de premier plan. Pour le premier casque d’Apple, c’est ce qu’il vise : une expérience de réalité mixte qui peut gérer des jeux en réalité virtuelle de haute qualité avec des puces accrocheuses et des écrans haut de gamme.

La revendication de jeu est sans aucun doute attrayante, compte tenu de toutes les critiques reçues par Apple pour le manque de prise en charge appropriée des jeux de ses MacBooks.

Apple vient de dévoiler les puissants processeurs M1 Pro et M1 Max pour la série MacBook Pro 2021. Ils peuvent prendre en charge les jeux haut de gamme en plus des charges de travail intensives dont les professionnels de divers domaines peuvent avoir besoin. Le nouveau matériel pourrait convaincre davantage de développeurs de porter leurs jeux sur macOS. Des processeurs comme le M1 seront cruciaux pour le succès des lunettes Apple en matière de jeux.

Quand Apple sortira-t-il des lunettes AR ?

Mark Gurman a expliqué dans sa dernière édition de newsletter sur Bloomberg qu’Apple lancera les lunettes de réalité mixte l’année prochaine :

Apple prévoit de lancer son propre appareil coûteux avec des puces avancées, des écrans, des capteurs et des fonctionnalités basées sur les avatars dès l’année prochaine.

Enfin, Gurman a déclaré que « dans des années, vous verrez un véritable casque AR uniquement ».