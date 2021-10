Le casque Apple AR pourrait avoir une technologie futuriste qui projette l’AR sur vos yeux

Un nouveau brevet déposé par Apple (et trouvé par AppleInsider) pourrait faire allusion à l’avenir de ses efforts de réalité augmentée. Sur la base du brevet, il semble qu’Apple pourrait chercher à supprimer complètement les écrans. Au lieu de cela, il pourrait utiliser de minuscules projecteurs pour diffuser des images AR directement sur la rétine de l’utilisateur.

Le brevet, intitulé « Projecteur rétinien direct », a été accordé mardi et prétend projeter des images directement dans les yeux de l’utilisateur. S’il est utilisé dans Apple Glass, il pourrait permettre un équipement AR plus léger et plus facile à porter.

Le casque Apple AR pourrait utiliser des microprojecteurs pour diffuser l’AR à vos yeux

Une figure du brevet d’Apple montrant comment des faisceaux pourraient être envoyés directement à la rétine. Source de l’image : Apple / Office des brevets des États-Unis

Beaucoup attendent de voir ce que fait Apple en ce qui concerne la réalité augmentée et le projet Apple Glass AR de la société. Bien que nous ayons vu beaucoup de rumeurs, un nouveau brevet pourrait indiquer une manière différente d’aborder la RA.

Selon le brevet, il expérimente une technologie qui pourrait diffuser du contenu directement sur la rétine de l’utilisateur. Cela pourrait donner au géant de la technologie un coup de main dans la chasse pour créer le casque AR ou VR parfait, surtout s’il peut supprimer une grande partie du poids des écrans lourds.

« La réalité virtuelle (VR) permet aux utilisateurs de faire l’expérience et/ou d’interagir avec un environnement artificiel immersif, de sorte que l’utilisateur se sente comme s’il se trouvait physiquement dans cet environnement. Par exemple, les systèmes de réalité virtuelle peuvent afficher des scènes stéréoscopiques aux utilisateurs afin de créer une illusion de profondeur, et un ordinateur peut ajuster le contenu de la scène en temps réel pour donner l’illusion que l’utilisateur se déplace dans la scène », indique le brevet.

Il continue de comprendre comment cette technologie éliminerait bon nombre des problèmes actuels qui affligent les casques VR/AR. Problèmes tels que nausées, fatigue oculaire, maux de tête et douleurs causées par l’équipement lourd. Le brevet parle également beaucoup des problèmes d’inadéquation entre l’hébergement et la convergence, qui, selon lui, peuvent causer de l’inconfort, en particulier lors de l’utilisation de casques AR ou VR pendant de longues périodes. Si cela s’avère possible, le brevet pourrait nous orienter vers un casque Apple AR qui projette les images directement dans nos yeux.

Problèmes de projection

Une illustration de la façon dont les casques VR/AR actuels utilisent la distance d’hébergement et la distance de convergence pour déterminer comment les téléspectateurs voient une image. Source de l’image : Apple / Office des brevets des États-Unis

Bien sûr, projeter une tonne de lumière dans les yeux de l’utilisateur n’est pas une chose facile à faire. Comme les casques actuels, les microprojecteurs ont leurs propres problèmes à résoudre. Apple doit encore déterminer la quantité de lumière qu’il doit projeter et où l’envoyer. Il est important que les projections ne puissent causer aucun dommage aux yeux. Apple Insider note qu’aucun de ces problèmes n’est abordé dans le brevet lui-même.

Ce brevet semble principalement être un cas pour l’idée générale derrière la technologie. Il fait également allusion à la possibilité que les projecteurs lisent à partir des yeux. La technologie de suivi du regard est un bon exemple du type de technologie qui pourrait en bénéficier. On ne sait pas si cette technologie conduira réellement à ces microprojecteurs. Avec Apple Glass retardé jusqu’en 2022, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre et de voir si Apple peut faire fonctionner les projecteurs AR.