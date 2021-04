Le casque Apple AR-VR serait en retard pour la phase de test

Un rapport sommaire dit aujourd’hui que le casque Apple supposé avec des capacités AR-VR combinées a pris du retard. Le rapport indique que les partenaires de la chaîne d’approvisionnement s’attendaient à ce que l’appareil passe à une deuxième phase de test de prototype le trimestre dernier, mais cela ne s’est pas produit.

Cependant, il n’est pas clair que beaucoup de poids devrait être accordé à la réclamation …

Le rapport Digitimes avec paywall fait référence à l’appareil sous le nom de «lunettes AR».

Apple n’a pas commencé les tests de prototypes P2 pour ses lunettes AR comme prévu par ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement au premier trimestre 2021, ce qui signifie qu’il est peu probable que l’appareil commence la production en volume au premier trimestre 2022, selon des sources du secteur.

C’est quelque peu ambigu, car on pense qu’Apple travaille sur deux produits distincts – et très différents – dans ce domaine.

Le premier est un casque combiné réalité virtuelle / réalité augmentée, similaire à HoloLens 2. Il s’agit essentiellement d’un casque VR avec des caméras externes pour lui donner également des capacités AR.

Le second est un pur appareil AR, avec un facteur de forme beaucoup plus proche des lunettes traditionnelles. Il s’agit de l’appareil qui a été baptisé Apple Glasses et ne fonctionnera apparemment que comme appareil compagnon de l’iPhone, à peu près de la même manière que les premières générations de l’Apple Watch.

Des rapports antérieurs suggèrent que le casque VR / AR sera lancé cette année, avec des lunettes Apple encore dans quelques années. Ainsi, il semblerait que Digitimes désigne le casque, mais y fait référence comme des lunettes AR. Compte tenu de cette confusion, il ne semble pas que le site soit particulièrement bien informé.

Pour ce que cela vaut, cependant, le lancement a tendance à suivre un certain temps après la production en volume, de sorte que l’entreprise puisse constituer un stock prêt à être vendu. L’entrée de la production en volume au premier trimestre de l’année prochaine aurait pu voir un lancement à la fin de ce trimestre ou au début du deuxième trimestre. Le rapport implique que nous examinerions maintenant le lancement tardif du deuxième trimestre.

La source la plus fiable pour avoir commenté les horaires potentiels des plans de casque et de lunettes d’Apple est Ming-Chi Kuo. Il a déclaré le mois dernier que nous pouvons nous attendre au casque VR / AR d’Apple l’année prochaine, tandis que les lunettes Apple ne seront pas commercialisées avant 2025.

À plus long terme, Kuo pense qu’Apple vise à proposer à terme des lentilles de contact avec des capacités de RA, mais cela ne se produira qu’après 2030.

