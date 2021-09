Le casque Apple VR pourrait avoir des écrans de 3 000 dpi ; sous test

Les plans pour un casque Apple VR se poursuivent, la société testant actuellement un panneau d’affichage avec une densité de pixels massive de 3 000 points par pouce (dpi).

Les panneaux OLED conventionnels atteignent un maximum de 600 points par pouce, et Apple a jusqu’à présent utilisé le terme Retina pour décrire des écrans aussi bas que 227 dpi…

Contexte : casques Apple VR

On pense qu’Apple travaille sur deux appareils distincts portés sur la tête. À plus long terme, il est prévu de lancer Apple Glasses – un appareil portable qui ressemble à des lunettes conventionnelles, mais avec des écrans intégrés pour les notifications et le contenu de réalité augmentée, comme des flèches superposées dans la rue devant vous pour indiquer les directions d’Apple Maps.

Les lunettes Apple ne devraient pas être lancées avant l’année prochaine au plus tôt, et beaucoup s’attendent à ce qu’elles soient lancées beaucoup plus tard.

Avant cela, cependant, nous nous attendons à voir un casque Apple de première génération avec à la fois des fonctionnalités de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Celles-ci sont attendues au deuxième trimestre de l’année prochaine, et s’échelonneront d’environ mille dollars à plusieurs milliers de dollars. Une possibilité est que ceux-ci s’adressent davantage aux développeurs et autres professionnels qu’aux consommateurs.

Nous avons vu des rendus basés sur un prototype vu par The Information, et le concepteur Antonio De Rosa les a utilisés pour créer des rendus plus détaillés comme celui ci-dessus.

Contexte : les écrans Retina d’Apple

Apple a d’abord utilisé le terme « écran Retina » pour l’iPhone 4, qui avait une densité de pixels de 326 dpi. Steve Jobs a déclaré que cela signifiait que les pixels étaient si petits qu’il était impossible pour l’œil de les voir à une distance de visualisation normale du téléphone de 12 pouces.

D’autres écrans Apple “Retina” ont des densités de pixels variables, dont la plus faible a été le MacBook Pro de première génération pour utiliser le terme, à 227 dpi. Cela pourrait s’en tirer parce qu’un écran d’ordinateur portable est vu de plus loin, et plus la distance de visualisation est grande, plus il est difficile de détecter les pixels individuels.

C’est pourquoi les affiches publicitaires fonctionnent lorsque leur densité de pixels est aussi faible que 10 dpi, et les points individuels sont facilement visibles lorsqu’ils sont vus de près.

Cependant, plus vos yeux sont proches d’un écran, plus la densité de pixels nécessaire pour garantir que les pixels individuels ne sont pas détectables est élevée. Il est donc logique qu’Apple envisage d’utiliser un écran extrêmement dense pour un casque VR et des lunettes Apple.

Casque Apple VR Écran 3000 dpi

Un rapport de TheElec indique qu’Apple a demandé un échantillon d’un écran ultra-dense fabriqué à l’aide d’une nouvelle technologie.

Apple a demandé un échantillon de masque métallique fin (FMM) pour application en réalité virtuelle (VR) à APS Holdings, a appris TheElec. Cupertino a demandé un échantillon du FMM de modelage laser de la société sud-coréenne. Apple a demandé une résolution de 3000 ppi (pixels par pouce) […] Le fabricant d’iPhone voulait que le FMM réponde aux spécifications, sans rapport avec sa productivité actuelle. Apple testera probablement l’échantillon FMM pour voir s’il peut être appliqué à la production, puis formera une usine plus concrète pour le développement de l’appareil VR […] Apple voulait probablement un FMM à motif laser, car le perçage laser des trous rendrait 3000 ppi plus réalisable.

APS Holdings travaille actuellement sur des écrans encore plus denses, avec un objectif de 4 000 dpi d’ici 2024.

