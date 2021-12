Le casque AR/VR d’Apple sera doté d’une détection des gestes de la main

Alors que les rumeurs suggèrent que le casque de réalité mixte d’Apple sera annoncé dans le courant de 2022, nous avons récemment entendu plusieurs rumeurs à ce sujet. L’analyste Apple Ming-Chi Kuo est de retour avec plus de détails sur le produit, affirmant cette fois que l’appareil sera doté d’une détection avancée des gestes de la main.

Dans une note aux investisseurs vue par ., Kuo dit que le casque AR/VR d’Apple sera équipé de capteurs 3D plus avancés que ceux qu’Apple utilise dans l’iPhone et l’iPad pour Face ID. L’analyste a entendu de sources que le casque d’Apple devrait avoir un système innovant de détection de gestes et de mouvements.

Plus précisément, le nouveau casque disposera de quatre ensembles de capteurs 3D, alors que l’iPhone n’en possède qu’un. Cela devrait permettre à l’appareil de capturer des gestes et de détecter des objets avec plus de précision que la caméra TrueDepth actuelle, qui est également capable de détecter les mouvements, comme on le voit dans des fonctionnalités comme Animoji.

Selon Kuo, l’une des fonctionnalités du casque de réalité mixte d’Apple activée par de tels capteurs est la détection des mouvements effectués par les mains pour contrôler l’interface.

Nous prédisons que la lumière structurée du casque AR/MR peut détecter non seulement le changement de position de la main et de l’objet de l’utilisateur ou d’autres personnes devant les yeux de l’utilisateur, mais également le changement de détail dynamique de la main (tout comme le Face ID de l’iPhone /lumière structurée/Animoji peut détecter le changement d’expression dynamique de l’utilisateur). La capture des détails du mouvement de la main peut fournir une interface utilisateur homme-machine plus intuitive et plus vivante (par exemple, détecter la main de l’utilisateur d’un poing fermé pour ouvrir et le ballon [image] en main s’envoler).

L’analyste pense que les capteurs 3D intégrés au nouveau casque d’Apple auront également un champ de vision (FOV) accru, de sorte qu’il pourra détecter des objets jusqu’à 200 % plus loin que les capteurs Face ID actuels. En plus de la détection des gestes de la main, le casque aurait le suivi des yeux, la reconnaissance de l’iris, la commande vocale, la détection de la peau, la détection des expressions faciales et la détection spatiale.

Kuo suggère également qu’Apple travaille sur d’autres appareils AR/VR, car il mentionne « les appareils matériels métavers d’Apple ». Plus tôt cette semaine, Kuo a déclaré que le casque d’Apple devrait peser environ 350 grammes, tandis que la deuxième génération sera plus légère. L’analyste a également déclaré le mois dernier que le produit sera annoncé en 2022 et ne nécessitera pas d’iPhone couplé pour fonctionner.

