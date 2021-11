Le casque arc-en-ciel de Hamilton envoie un message pro-LGBTQ+ fort

Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton portait un casque aux couleurs de l’arc-en-ciel le premier jour des entraînements du Grand Prix du Qatar, après avoir parlé un jour plus tôt de l’égalité des droits et de la surveillance accrue de certains des pays visités par le sport.

Le sexe gay est passible de prison au Qatar, comme dans de nombreux pays à majorité musulmane.

L’État conservateur du Golfe accueille un grand prix de Formule 1 pour la première fois ce week-end et a signé un contrat de 10 ans à partir de 2023.

Le casque de Hamilton comportait les mots « We Stand Together » à l’arrière.

En juillet, Hamilton s’est prononcé contre la législation hongroise anti-LGBTQ+ avant le grand prix du pays et a exhorté les électeurs à protéger leurs droits en la rejetant lors d’un prochain référendum.

Le pilote sportif le plus titré de tous les temps, avec un record de 101 victoires, a utilisé sa plateforme pour promouvoir la diversité et faire campagne pour les droits humains.

Nous applaudissons @LewisHamilton pour avoir ajouté le drapeau arc-en-ciel à son casque pour le #QatarGP de ce week-end. C’est un magnifique et puissant geste de solidarité avec notre communauté #LGBTQ+ à travers le monde et est très apprécié. Merci, Lewis. #F1 @MercedesAMGF1 👏🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🙌 pic.twitter.com/lslrSbRRn2 – Racing Pride (@RacingPrideHQ) 19 novembre 2021

Le prétendant au titre a déclaré jeudi aux journalistes sur le circuit de Losail que même si ce n’était pas aux pilotes où ils ont couru, il était au courant de la situation.

« Je pense qu’il y a des problèmes dans ces endroits où nous allons, comme il y en a dans le monde, mais bien sûr (cela) semble être considéré comme l’un des pires dans cette partie du monde », a expliqué Hamilton.

«Je pense que lorsque ces sports vont dans ces endroits, ils ont le devoir de sensibiliser à ces problèmes et ces endroits ont besoin d’un examen minutieux et ont besoin que les médias parlent de ces choses. L’égalité des droits est un problème grave.

« Cependant, je suis conscient que dans cet endroit, ils essaient de faire des pas et cela ne peut pas changer du jour au lendemain. »

Un incroyable acte d’alliance de Lewis pour montrer sa solidarité avec la communauté LGBTQ+

Le Qatar, qui se prépare à accueillir la Coupe du monde de football 2022, est particulièrement critiqué pour les conditions de travail et le traitement des travailleurs migrants.

Un rapport de 48 pages d’Amnesty, « Reality Check 2021 », a déclaré cette semaine que des pratiques telles que la retenue sur les salaires et l’imposition aux travailleurs de changer d’emploi étaient toujours monnaie courante, malgré les réformes du travail en 2014.

Les deux dernières courses de la saison de Formule 1 se déroulent en Arabie saoudite et à Abu Dhabi. Bahreïn a également accueilli une course plus tôt dans l’année.

Richard Morris, pilote automobile britannique et co-fondateur de Racing Pride, a déclaré à l’agence de presse PA que ce geste « me remplit d’espoir ».

Il a déclaré : « C’est un acte d’alliance incroyable de la part de Lewis de montrer sa solidarité avec la communauté LGBTQ+ dans le contexte de la Formule 1 en visitant une région dans laquelle les personnes LGBTQ+ sont confrontées à la discrimination et à leurs droits humains.

« C’est une démonstration de la capacité du sport à utiliser sa plateforme de manière positive pour promouvoir les valeurs d’inclusion dans le monde.

« Quand je grandissais et que je me suis lancé dans le sport automobile, il n’y avait aucun pilote LGBTQ+ à admirer, et personne dans le sport ne discutait ou ne montrait son soutien à l’inclusion des LGBTQ+.

« Donc, cela me remplit d’espoir que nous voyons maintenant des pilotes comme Lewis Hamilton et Sebastian Vettel être des champions actifs pour l’inclusion. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans le sport, mais nous commençons à avancer dans la bonne direction », a ajouté Morris. (Rapport principal par Alan Baldwin)

Regardez d’abord le nouveau couvercle de LH. pic.twitter.com/kpS2YwkKyJ – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 19 novembre 2021