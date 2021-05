Le casque Bluetooth Lidl ne nécessite aucune installation et est parfait pour les voitures anciennes | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avez-vous une vieille voiture? Si votre véhicule a quelques années et que vous souhaitez parler au téléphone en conduisant, le casque Bluetooth Lidl est parfait pour vous: il n’a pas besoin d’installation, il se connecte facilement à votre mobile et ne coûte que 12,99 euros.

Depuis quelques années, la plupart des voitures sont équipées d’un système d’infodivertissement qui permet de passer et de recevoir des appels via les haut-parleurs et les microphones intégrés au véhicule. Cependant, ce n’est pas le cas des anciens modèles. Dans ces cas, pour pouvoir parler au téléphone au volant, il est nécessaire d’acheter un haut-parleur de voiture blueooth.

Il existe de nombreux systèmes disponibles sur le marché. Les plus évolués sont ceux qui vous permettent d’écouter l’appel via les haut-parleurs du véhicule, et afin de vous proposer cette fonction, une installation est nécessaire.

Si vous avez une vieille voiture et que vous recherchez une solution plus simple et moins chère pour passer et recevoir des appels en voiture, le casque Bluetooth Lidl est parfait pour vous. Il n’a pas besoin d’installation et ne coûte que 12,99 euros, ce qui en fait une alternative économique et pratique.

Planifier une rénovation ou planifier des déménagements? Combien me donnent-ils avec chacun? Comment puis-je les commander? Dans ce rapport, nous répondons à toutes vos questions avec un guide pour vous aider à acheter une voiture.

Le Lidl Car Handsfree dispose d’un clip magnétique pour que vous puissiez le fixer facilement à la visière de votre véhicule. Tout ce que vous avez à faire est de faire glisser la pince, de l’ajuster et le tour est joué. Il se connecte facilement à votre mobile via Bluetooth 5.0.

L’appareil est équipé d’un microphone et d’un haut-parleur, de sorte que vous entendez l’appel directement sur l’appareil et non par les haut-parleurs de la voiture. Vous pouvez augmenter et baisser le volume avec les boutons situés à l’avant, et pour répondre, il vous suffit d’appuyer sur le bouton d’appel. Il dispose d’une fonction d’allumage automatique et est activé lorsqu’il détecte un choc, par exemple lors de l’ouverture de la portière de la voiture.

En ce qui concerne l’autonomie, il dispose d’une batterie de 800 mAh qui offre une durée allant jusqu’à 10 heures de conversation ou jusqu’à 600 heures en veille. Il est commodément chargé avec un adaptateur de voiture, vous n’avez donc pas à vous inquiéter.

Lampe torche V16: notez ce nom car il sera l’un des plus écoutés dans les mois à venir avec l’entrée en vigueur de la nouvelle règle d’assistance routière.

Vous savez déjà que les articles du bazar Lidl ont tendance à se vendre rapidement, alors dépêchez-vous si vous ne voulez pas qu’ils s’épuisent. Si vous êtes en retard, Sur Amazon, vous pouvez trouver d’autres mains libres de voiture Bluetooth bon marché:

Aigoss Bluetooth Car Handsfree avec Siri et Google Assistant pour 19,99 euros. AGPTEK Bluetooth 5.0 Car Handsfree avec Siri, Google Assistant pour 19,99 euros. NETVIP Bluetooth 4.2 voiture mains libres avec Siri et Google Assistant pour 19,99 euros. Kit mains libres Bluetooth Avantree 10BS pour visière avec détecteur de mouvement et démarrage automatique pour 29,99 euros.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.