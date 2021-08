Le casque Bose QuietComfort 45 a fuité avant son lancement imminent

Bose semble être sur le point de sortir un successeur de son populaire casque antibruit actif QuietComfort 35. Sur la base de fuites de photos et de détails obtenus par WinFuture, le prochain casque QuietComfort 45 de la société semble prêt à conserver la conception globale caractéristique du QC35, avec quelques modifications bienvenues qui le mettent à jour.



Lancés en 2016, les QC35 (examinés ici) sont toujours équipés d’un port micro-USB, et c’est le changement le plus notable des QC45, qui arborent l’USB-C. Pendant ce temps, les mêmes boutons physiques pour contrôler la suppression du bruit, le volume et votre assistant vocal de choix sont en évidence, et les écouteurs se replient de la même manière.

Sinon, le boîtier du serre-tête et des bonnets utilise le même cuir synthétique et le même nylon rempli de verre pour garantir que les écouteurs restent « incroyablement légers » et durables, selon Bose. Attendez-vous également à des niveaux de confort de coussin similaires.

Les QC45 disposent d’un mode Aware pour permettre aux sons externes d’être entendus (pensez au mode Transparency dans les AirPod), de la même architecture acoustique TriPort et de la prise en charge du réglage audio sur l’égaliseur actif adaptatif au volume de Bose.

La durée de vie de la batterie est estimée à 24 heures de lecture continue – contre 20 heures dans les QC35 – et l’inclusion de l’USB-C apporte une capacité de charge rapide de 15 minutes qui offre 2,5 heures de temps d’écoute. L’appariement multipoint à deux appareils en même temps est pris en charge et la prise jack 3,5 mm reste en place pour une écoute filaire plus longue.



En ce qui concerne la qualité de la suppression active du bruit, WinFuture n’a aucune information, mais attendez-vous à ce que Bose fasse tout son possible pour la dernière version de son modèle phare, étant donné que les écouteurs concurrents comme le WH-1000MX4 de Sony offrent une suppression du bruit égale sinon meilleure. que les QC35.

Les écouteurs QuietComfort 45 devraient être officiellement annoncés bientôt avec un prix de détail de 329 $.