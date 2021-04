Le casque de fitness sans fil Vive Air de HTC fuit en ligne – .

Les jeux de réalité virtuelle ont augmenté ces dernières années avec l’achat d’Oculus par Facebook, l’engagement de Sony envers PlayStation VR et une foule de rivaux lançant de nouveaux casques d’année en année, mais le support n’a pas encore décollé comme de nombreux analystes le prévoyaient. au moment où l’Oculus Rift a fait ses débuts en 2012. Il y a encore trop d’obstacles à l’entrée et trop peu de raisons d’investir dans un écran monté sur la tête coûteux, mais au-delà du jeu, il existe un autre cas d’utilisation qui est devenu la principale méthode d’interaction. pour de nombreux propriétaires de HMD ces derniers mois.

Pour de nombreuses personnes, en particulier avec les gymnases fermés pendant la pandémie, le casque VR est devenu un équipement d’exercice. Il existe un certain nombre d’applications d’exercice disponibles pour chaque plate-forme de réalité virtuelle, et selon une récente fuite du World Design Guide (via Engadget), HTC construit un casque complet autour des capacités d’exercice.

HTC n’a pas encore annoncé officiellement le casque Vive Air VR, mais voici une description du World Design Guide:

Le casque VIVE Air VR est spécialement conçu pour le fitness virtuel, optimisé pour une intensité élevée avec une utilisation prolongée. Inspiré des chaussures de sport, le nouveau casque introduit des matériaux tricotés dans la réalité virtuelle pour offrir un confort et un ajustement sans précédent. Les tissus respirants et à séchage rapide améliorent la ventilation lors de l’exercice chauffé. La structure légère innovante permet aux utilisateurs d’oublier la présence de l’écran monté sur la tête pour se concentrer sur le contenu virtuel. La conception à dégagement rapide permet le retrait des composants souples ergonomiques pour le lavage.

Alors qu’Oculus commençait à sortir des casques de plus en plus abordables, le point de vente des casques Vive de HTC est devenu la qualité supérieure. Si vous visitez Vive.com, le premier produit que vous verrez est le Vive Cosmos Elite, qui est un casque PC doté d’un suivi externe, d’un écran de résolution de 2880 x 1700 pixels, d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz et nécessite un ordinateur robuste pour fonctionner. . Plus important encore, il coûte 899 $, ce qui est trois fois plus cher que l’Oculus Quest 2.

Vraisemblablement, le Vive Air sera plus abordable, car la qualité de l’image et la puissance du matériel ne sont pas aussi importantes. Engadget souligne que la ViveCon 2021 de HTC devrait avoir lieu les 11 et 12 mai de cette année, donc si nous ne recevons pas d’annonce avant, c’est probablement là que l’Air fera ses débuts.

