Le casque de jeu HyperX Cloud Alpha a une autonomie de 300 heures

Au fil des ans, HyperX est devenu l’une des meilleures sociétés d’accessoires de jeu, proposant des casques au son impressionnant et d’excellents claviers et souris de jeu. Plus tôt cette année, Kingston Technology a vendu sa marque HyperX à HP – mais il est clair que HyperX développe toujours certains des meilleurs accessoires de jeu, comme le prouve le fait qu’il a dévoilé une série de six nouveaux accessoires.

L’accessoire le plus cool ? Eh bien, il pourrait s’agir du nouveau casque de jeu sans fil HyperX Cloud Alpha, qui bénéficie d’une autonomie de 300 heures sur une seule charge. Ou peut-être s’agit-il de la nouvelle souris de jeu sans fil HyperX Pulsefire Haste, dotée de six boutons programmables et conçue pour un maximum de 80 millions de clics.

Voici tout ce qu’HyperX a annoncé au CES 2022.

Casque de jeu sans fil HyperX Cloud Alpha

Le premier est le nouveau HyperX Cloud Alpha, qui a longtemps régné comme l’un des meilleurs casques de jeu dans sa gamme de prix. La caractéristique principale du nouveau modèle est qu’il offre une autonomie de batterie de 300 heures sur une seule charge, battant sérieusement tous les concurrents. 300 heures, c’est absolument énorme, et cela signifie que vous pourriez passer des mois avant de devoir recharger la batterie.

Le casque a également d’autres fonctionnalités. Par exemple, il prend en charge DTS Headphone:X pour une expérience d’écoute plus immersive et utilise la nouvelle technologie Dual Chamber d’HyperX pour un design plus fin et plus léger. Et, comme d’habitude, le casque est conçu pour être relativement confortable et léger, comme l’ont été les modèles précédents.

Contrôleur de jeu sans fil HyperX Clutch

Les jeux en déplacement deviennent de plus en plus courants, en particulier avec l’essor du streaming de jeux. Le nouveau contrôleur de jeu sans fil Clutch est conçu pour permettre aux utilisateurs de jouer confortablement directement depuis leur téléphone. Le contrôleur prend en charge les appareils Android via Bluetooth ou via un récepteur sans fil 2,4 GHz. Il prend également en charge l’utilisation filaire avec un PC via un câble USB-C vers USB-A. L’embrayage offre 19 heures d’autonomie sur une seule charge. Il est livré avec un clip qui devrait s’adapter à la plupart des smartphones.

Souris de jeu sans fil HyperX Pulsefire Haste

Ensuite, la dernière souris de jeu d’HyperX, la Pulsefire Haste. Cette souris a une nouvelle conception de coque hexagonale en nid d’abeille qui, selon HyperX, fournira des mouvements plus rapides et une meilleure ventilation. Non seulement cela, mais cette souris offre une meilleure technologie sans fil via une connexion 2,4 GHz. Et, il devrait durer jusqu’à 100 heures avec une seule charge.

Peut-être encore mieux est le fait que la souris offre des boutons programmables de taille et est conçue pour un nombre impressionnant de 80 millions de clics. Ne vous attendez pas à ce que la souris se brise rapidement.

Clavier de jeu mécanique HyperX Alloy Origins 65

Les claviers mécaniques sont à la mode ces jours-ci, grâce à leur sensation tactile. L’Alloy Origins 65 est le dernier clavier mécanique d’HyperX et offre un facteur de forme de 65%, tout en conservant les touches fléchées dédiées, supprimer, page précédente et page suivante. Chaque commutateur est conçu pour un maximum de 80 millions de clics, ce qui signifie que le clavier devrait durer des années. Le clavier utilise des touches PBT doubles de qualité supérieure et dispose d’un rétroéclairage RVB qui peut être contrôlé via le logiciel NGENUITY d’HyperX. Il est disponible avec des commutateurs linéaires HyperX Red ou des commutateurs tactiles Aqua.

Casque de jeu HyperX Cloud II

Le nouveau Cloud Alpha n’est pas le seul nouveau casque de jeu d’HyperX. La société a également dévoilé le nouveau casque de jeu Cloud II. Le Cloud II est construit avec un nouveau boîtier de contrôle audio avancé qui permet un son surround virtuel 7.1. Il est également doté d’une mousse à mémoire HyperX, recouverte d’un similicuir de qualité supérieure et d’un cadre en aluminium pour une meilleure durabilité.

Selon la société, les utilisateurs peuvent facilement activer et désactiver le surround 7.1 à l’aide d’un simple bouton. Et, l’appareil offre une compatibilité multi-appareils.

Casque de jeu HyperX Cloud Core

Le dernier mais non le moindre est le nouveau casque de jeu HyperX Cloud Core. Ce casque est le moins cher de la nouvelle gamme HyperX, mais prend toujours en charge la technologie DTS Headphone:X pour une expérience immersive. Non seulement cela, mais le casque a également un cadre en aluminium et un ajustement confortable. Et, il a un microphone détachable qui est à la fois certifié Discord et TeamSpeak.