Le casque PS5 VR a un écran HDR OLED, un champ de vision de 110 degrés, prendra en charge les jeux hybrides AAA – rapport

Un nouveau rapport décrivant à quoi s’attendre du casque PS5 VR de Sony a été publié avec des informations sur l’affichage, le rendu fovéal et les contrôleurs.

Sony a annoncé en février qu’il travaillait sur un nouveau casque VR pour PS5, et que PS5 VR présenterait une résolution plus nette, un champ de vision plus large, un suivi amélioré et se connecterait à la PS5 avec un seul cordon, ce qui simplifierait la configuration et améliorerait la facilité d’utilisation.

Regarder sur YouTube

De plus amples informations sur le casque n’ont pas été fournies à l’époque, mais un nouveau rapport a fait surface avec des détails sur ce à quoi s’attendre de la prochaine offre VR de Sony.

Selon PSVR Without Parole, Sony a tenu hier une conférence privée au cours de laquelle il a informé les développeurs sur le casque (merci, Upload VR).

Le rapport, qui corrobore un rapport UploadVR de mai, indique que l’appareil présente une résolution de 4000 × 2040 pixels (2000 × 2040 par œil) et une prise en charge du suivi oculaire qui rend moins de pixels dans les zones périphériques.

PSVR Without Parole a également déclaré que l’appareil sans nom, nommé NGVR, dispose d’un écran HDR OLED avec un champ de vision de 110 degrés. Parce qu’il rend moins de pixels dans les zones périphériques (rendu fovéal), le casque PS5 pourrait également utiliser une résolution de mise à l’échelle flexible qui augmenterait les performances des jeux sortis pour l’appareil.

Les contrôleurs du casque ont également été discutés dans le rapport, et il est dit qu’ils comportent des “capteurs tactiles capacitifs pour le pouce, l’index et le majeur”. Les capteurs peuvent dire à la fois quand le contrôleur est touché et à quelle distance se trouvent les doigts d’un utilisateur. Sony avait précédemment confirmé que la manette incorporerait certaines des fonctionnalités clés de la manette sans fil DualSense, en mettant l’accent sur l’ergonomie.

Sony cherche également à sortir des titres triple-A pour le casque et souhaite que les titres PS5 intègrent la prise en charge hybride de la réalité virtuelle, permettant aux joueurs de choisir entre télécharger d’abord la version traditionnelle d’un jeu ou la version VR.

La société a déclaré en février ne pas s’attendre à ce que le casque soit publié cette année, mais le rapport d’aujourd’hui indique que la nouvelle offre VR sera révélée au début de 2022.