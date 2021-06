Le casque “rétro” de Marc Márquez pour le Grand Prix d’Allemagne

17/06/2021 à 13:16 CEST

Marc Márquez portera ce week-end une tenue spéciale « Retro & rdquor; au Grand Prix d’Allemagne, une piste très spéciale pour le coureur de Cervera, dans laquelle il a remporté un total de 10 victoires consécutives de 2010 à 2019.

Avec le design de ce casque, nous voulons rendre hommage au sport automobile dans son essence, Marc veut évoquer le plus pur de la moto, aller à la fin des années années 70 et début des années 80. Une époque avec de grands champions légendaires appréciés dans le monde entier, où l’image a commencé à gagner en importance, et le design des casques est devenu un attribut de plus du pilote sur la piste.

Le casque qui portera Marc Márquez imite le design qui était porté à l’époque avec un « Retro & rdquor; Une esthétique usée, et en quête de parallélisme comme si le casque avait été conçu il y a quarante ans, il avait été sauvé ces décennies, et maintenant il le porte à nouveau pour disputer un Grand Prix en 2021.

Marc Marquez:

“Je suis très heureux de pouvoir porter ce casque spécial ‘Rétro’ sur l’un de mes circuits préférés. Je voulais rendre hommage aux coureurs légendaires de la fin des années 70 et des années 80 en concevant un casque et en collaboration avec mon designer Dave Designs. Nous avons pensé qu’un design si distinctif qu’il évoquait les casques qui étaient portés à l’époque, était une belle façon de leur rendre cet hommage. & rdquor;