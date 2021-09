Le casque VR d’Apple devra être connecté à un iPhone

Si vous souhaitez utiliser le prochain casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée d’Apple, vous devrez le connecter sans fil à un téléphone ou une tablette. Dans un long rapport cette semaine, The Information a partagé de nouveaux détails sur les ambitions d’Apple en matière de réalité virtuelle. Le rapport compare le casque non annoncé à l’Apple Watch, qui exigeait initialement que les utilisateurs aient un iPhone à portée de main. Plus précisément, le casque VR d’Apple devra être connecté sans fil pour activer ses fonctionnalités les plus avancées.

Le casque VR d’Apple est en plein développement

Apple semble faire des progrès significatifs sur le casque. Selon The Information, Apple a en fait terminé de travailler sur les puces qui alimenteront l’appareil en 2020. Les conceptions physiques du SoC et de deux autres puces conçues par Apple sont maintenant prêtes pour la production d’essai.

“[The SoC] n’est pas aussi puissant que ceux conçus pour les iPhones, iPads et MacBooks », a déclaré une source à The Information sur la nouvelle puce. “Il manque les capacités d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, connues sous le nom de moteur neuronal d’Apple, que ces appareils incluent.”

“Au lieu de cela, le casque est destiné à communiquer sans fil avec un appareil hôte, vraisemblablement un téléphone, un ordinateur ou une tablette, qui gérera l’informatique plus puissante requise pour afficher des images de réalité virtuelle, mixte et augmentée”, a ajouté la source.

Il y a encore des problèmes qu’Apple doit résoudre

Les casques de réalité virtuelle autonomes sont encore un concept relativement nouveau. L’Oculus Quest, qui a en fait eu une suite l’année dernière, a fait des vagues ces dernières années. Il y a de la concurrence, mais il n’y en a vraiment pas beaucoup sur le marché. Inutile de dire qu’un logo Apple en aurait certainement pour son argent. Mais la date de sortie est encore entourée de mystère.

Une autre source a déclaré au site qu’Apple avait également terminé la conception du capteur d’image et du pilote d’affichage. Cela dit, il semble qu’il reste beaucoup de travail à faire sur le capteur :

Le capteur d’image semi-conducteur à oxyde métallique complémentaire est la puce qui convertit les photons en électrons pour le traitement numérique en une image. La version d’Apple est inhabituellement grande, similaire à la taille de l’un des objectifs du casque, car elle est destinée à capturer des données d’image haute résolution à partir de l’environnement d’un utilisateur pour la RA. TSMC a eu du mal à produire la puce sans défauts et a fait face à de faibles rendements lors de la production d’essai, a déclaré la personne.

Ceux qui connaissent les plans d’Apple s’attendent toujours à ce que la société lance son casque AR/VR en 2022. Apple suivra alors soi-disant le casque avec une paire de lunettes AR en 2023. Un récent rapport de Bloomberg suggère que les appareils portables pourraient être les derniers projets Tim Cook supervise.