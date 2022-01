Le casque VR Quest 2 de Facebook était un cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année

C’était un Noël blanc pour les nouveaux joueurs VR. Image : Meta / Kotaku

La saison des vacances dernière, le casque Quest 2 VR avait connu des débuts difficiles, les critiques faisant l’éloge de la technologie du casque de réalité virtuelle, mais envisageant son intégration obligatoire à Facebook. Cette année, avec les restrictions de Facebook assouplies, les consoles Xbox et PlayStation difficiles à trouver et la montée imaginaire d’une sorte de métaverse techno-magique, l’intérêt pour le Quest 2 était à un niveau record. Le casque a même dépassé les consoles traditionnelles dans le volume de recherche Google pour la première fois. Est-ce enfin l’heure de la VR ?

J’étais à peu près sûr que le temps de la réalité virtuelle aurait dû commencer avec la sortie de la quête originale en 2019, à l’époque où il s’agissait de l’Oculus Quest, et non de la Meta Quest ou de ce que la société anciennement connue sous le nom de Facebook l’appelle maintenant. Il a supprimé tous les désagréments des premiers casques de réalité virtuelle – coût élevé, exigences matérielles coûteuses pour PC, espace de jeu étendu et recours au suivi externe. Tout ce qu’un utilisateur avait à faire était de charger le casque, de mettre des piles dans les contrôleurs, et ils étaient prêts à partir. C’était aussi simple à utiliser que la réalité virtuelle était susceptible de l’être, tout en étant capable de fournir des performances et des jeux bien au-delà des casques Android bon marché qu’ils vendent chez Walmart.

The Quest était la meilleure chose qui soit arrivée à la réalité virtuelle depuis le début de l’ère moderne de la réalité virtuelle. Le Quest 2, avec sa puissance améliorée et son extérieur blanc brillant, aurait dû immédiatement être un énorme succès. Mais l’insistance de Facebook pour que les utilisateurs se connectent à leur compte de réseau social pour accéder à des jeux et à d’autres contenus a fait dérailler le train de battage du casque autonome lors de son lancement en octobre 2020.

Coupé à la dernière saison des fêtes, et le train hype semble être de retour sur les rails. Exemple concret : comme l’ont noté les experts en réalité virtuelle de Road To VR, au plus fort de la saison des vacances, le Quest 2 a dépassé la PlayStation 5, la Xbox Series X/S et la Nintendo Switch en termes de volume de recherche Google relatif. Le pic Google du casque VR était bref et principalement concentré autour du week-end de Noël, suggérant de nouveaux utilisateurs à la recherche de conseils sur la configuration, ou des destinataires de cartes-cadeaux à la recherche de quelque chose à acheter. Le fait est que c’est la première fois que le casque VR dépasse le volume de recherche des consoles de jeux traditionnelles depuis son lancement.

Les développeurs de certains des meilleurs jeux de réalité virtuelle ont également remarqué une augmentation des ventes de jeux Quest au cours de la période des fêtes. Chandana Ekanayake, fabricant de l’excellent Falcon Age, a noté la flambée des ventes de l’aventure d’oiseaux de deux ans sur Twitter.

Comme le note Ekanayake, il n’y a pas eu de vente spéciale pour le jeu pour coïncider avec Noël. Le pic provient uniquement des nouveaux propriétaires de Quest à la recherche des meilleurs jeux auxquels jouer sur leurs appareils.

Ai-je mentionné que Falcon Age est le jeu VR le plus mignon de tous les temps ?Gif : Outerloop Games

En raison de l’adoption relativement lente de la réalité virtuelle par rapport aux consoles de jeux classiques, les jeux de haute qualité ont une très longue queue sur le marché. Un autre exemple est Superhot VR, la version VR de l’incroyable jeu d’action chronophage. Initialement sorti fin 2016 en exclusivité Oculus Rift, les revenus du jeu ont continué de croître d’année en année. Selon les données du site de suivi des ventes de jeux IndieBL, tweetées par le co-fondateur du site Callum Underwood, les revenus projetés du jeu sont en hausse de 42% par rapport à l’année dernière, principalement dus à la version Quest.

Aimez un bon graphique, vous y êtes obligé. Image : IndieBL

Si vous voulez vous lancer dans la réalité virtuelle, il semble que le Quest 2 soit la voie à suivre pour le moment. Et si vous recherchez une expérience de jeu unique moins chère que la Xbox Series X, la PlayStation 5 et le commutateur OLED, le 299 $ Quest 2 est également votre meilleur pari. L’abordabilité, la disponibilité et l’accessibilité sont exactement la raison pour laquelle le Quest 2 a dominé les classements des jeux vidéo d’Amazon du Black Friday au Cyber ​​Monday cette année. Et bien que Sony ait récemment laissé tomber des détails sur la PlayStation VR2 au son impressionnant, il est peu probable qu’un casque nécessitant une console de 400 $ à 500 $ surpasse le matériel autonome beaucoup moins cher.

La quête 2 a pris de l’ampleur, et avec tout le monde qui parle du métavers de la réalité virtuelle ces jours-ci, cet élan ne fera que croître. Vous voulez entrer au rez-de-chaussée du métavers ? Tout ce qu’il faut, c’est 300 $ et vous tâtonnerez sur VRChat en vous demandant dans quel enfer vous vous êtes embarqué en un rien de temps.

Meta ne partage pas de chiffres de vente spécifiques pour le moment, mais lorsqu’il a été contacté pour commenter, un représentant a dit à Kotaku que le Quest 2 « était un cadeau très populaire cette fête », soulignant en outre que l’application Oculus, nécessaire pour configurer un nouveau matériel , était l’application numéro un sur Google Play et l’App Store iTunes le jour de Noël.

Le 27 décembre de l’année dernière, le fondateur d’Oculus, Palmer Luckey, qui a quitté l’entreprise en 2017, a fait une prédiction sur Twitter. « Quest 2 va surpasser la Nintendo 64. » La Nintendo 64 s’est vendue à près de 33 millions d’unités dans le monde au cours de sa vie. Plus tôt cette année, on estimait que le Quest 2 avait expédié dix millions d’unités depuis son lancement en octobre 2020. S’il semble plus probable qu’un Quest 3 sortira avant que le 2 n’atteigne 33 millions, qui sait ce qui pourrait arriver au cours de l’année à venir.