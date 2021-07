Le casse ⋆ 10z viral

in

Ce spectacle s’arrêtera-t-il un jour pour respirer?

Outer Banks Saison 2 Episode 2 était comme des montagnes russes alors que les pièces du puzzle continuaient à se déplacer dans des directions imprévisibles, et c’était tellement amusant.

J’ai pensé que Sarah retournait lentement vers sa famille dans Outer Banks Saison 2 Episode 1, mais elle tournait et s’occupait de réussir le plus gros cambriolage jamais vu dans ce suivi passionnant de la première.

Sarah est intelligente et ingénieuse, et la façon dont elle a réussi à créer un écran de fumée pour éviter que son père ne voie John B sur la caméra a été parfaitement exécutée.

Cela met également en évidence à quel point elle aime son chevauchée ou sa mort. Sérieusement, leur relation est en train de devenir l’une de mes préférées à la télévision de mémoire récente. Ce n’est pas souvent que les personnages sont assemblés aussi tôt et que la relation s’épanouit.

Oui, il y a des obstacles, mais au moins ils savent toujours qu’ils sont constants l’un pour l’autre, et ils ne peuvent pas rester en colère l’un contre l’autre longtemps.

Sarah se retournant vers Terrence, Cleo et Stubs était un gros coup, mais au moins elle a reconnu que les cinq d’entre eux dans le cadre du casse auraient de meilleures chances de réussir.

Voir le plan d’attaque boucler la boucle était fascinant car cela mettait Rafe et Ward dans des positions vulnérables. Ils ne sont plus dans les Outer Banks !

Ward a réussi à comploter et à faire en sorte que les gens obéissent à ses ordres, il a donc dû arriver un moment où il a perdu le pouvoir, et dans ce cas, c’était sa fille et la fortune.

Il ne faisait aucun doute qu’il avait réussi à tuer Gavin, mais demander à son fils de l’aider à se débarrasser du corps et à trouver l’arme était une surprise.

C’est étrange à quel point leur relation fonctionne bien sur Outer Banks Saison 2, mais quand on considère qu’ils sont liés par un meurtre, cela a du sens.

Ce sont tous les deux des personnages impétueux, et maintenant qu’ils savent que Sarah et John B sont vivants et conspirent contre eux, cela va ouvrir la voie à une autre grande confrontation.

John B tirant l’arme sur eux n’était guère surprenant. John B a parlé de tuer Ward pour ses actions, et il ne voulait pas laisser passer l’opportunité.

Ces adolescents seraient sages de savoir que prendre des décisions stupides ne vous mènera nulle part.

La blessure par balle de Sarah deviendra un raté, ou quelque chose du genre, donc ça ne vaut pas la peine de mettre beaucoup d’importance sur ce qui va se passer avec ça.

C’était une tournure de dernière minute pour une simple valeur de choc, et cela n’avait pas besoin de faire partie de l’histoire. L’action et la nature frénétique de la poursuite me faisaient déjà mordre les ongles.

Less is more, mais parfois ce spectacle va au-delà pour garder le public sur ses gardes.

La mission de Pope, JJ et Kie de localiser l’arme était aussi absurde que compliquée. Leur problème est qu’ils ne communiquent pas bien en équipe, ce qui signifie que quelle que soit la situation, ils se préparent au désastre.

Ils seraient sages de se regrouper et de déterminer qui devrait prendre les devants, car les trois d’entre eux le font ne fonctionne pas.

La mission de Kie dans le drain était remplie de tout le drame auquel vous vous attendriez, et Rafe ouvrant l’eau dans le but de les tuer tous les trois était tout à fait normal.

L’arme a été la clé pour découvrir la vérité sur ce qui s’est passé, mais Rafe est trop occupé à essayer de plaire à son père et à jouer le fils adoré pour comprendre la véritable ampleur de ce qui va lui arriver.

Pope, JJ et Kie doivent également commencer à comprendre à qui on peut vraiment faire confiance dans leur ville natale. Shoupe leur prenant l’arme, seulement pour se rendre compte qu’elle était enregistrée au nom de Ward, aurait dû suffire à l’abattre.

Mais comme cela a été le cas dans Outer Banks, il y a plus de choses que nous ne le pensons, nous devrons donc attendre et voir si la vérité peut sortir.

Kie criant au meurtrier sur Ward après avoir tiré sur Gavin était un autre geste stupide car il a ensuite déclenché la poursuite qui a cassé la caméra et les images de lui en train de commettre l’acte.

Parfois, ces développements me font me demander pourquoi ils se produisent, et la série parvient à bien gérer les erreurs de direction, mais les personnages doivent être plus intelligents s’ils veulent assurer la sécurité de John B.

Il y a tellement de choses dans l’air qu’il est surprenant que nous ne soyons que deux épisodes dans la saison de 10 épisodes. Cela me fait me demander quelle peut être la prochaine étape et comment la série peut éventuellement se surpasser.

Hélas, le temps nous le dira.

“The Heist” était une sortie sauvage qui a élargi la portée de la série et a eu des ramifications de grande envergure sur le reste de la série.

A vous, fanatiques d’Outer Banks !

Que pensez-vous des adolescents qui ont perdu les images de la caméra ?

Kie a-t-elle commis une erreur inhabituelle en criant après Ward sur les lieux du crime ?

Que pensez-vous que Shoupe va faire avec l’arme ?

Rafe et Ward rattraperont-ils Sarah et John B ?

Êtes-vous d’accord pour dire que les personnages prennent des décisions stupides pour servir l’intrigue ?

Frappez les commentaires.

Outer Banks est actuellement en streaming sur Netflix.

