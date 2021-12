Le casse-briques d’arcade classique obtient une bonne dose de mignon dans Piffle

Je ne sais pas pour vous, mais les vacances sont une période mouvementée dans mon monde. Entre la décoration, les amis, la famille et les voyages, il est difficile de suivre mon horaire de jeu habituel. Donc, à cette période de l’année, je suis à la recherche de jeux simples qui dépassent leur poids en s’amusant. Piffle, un adorable casse-tête d’arcade de Hipster Whale, fait exactement cela.

Un bon moment idiot, Piffle ne réinvente pas exactement la roue, mais il donne un lifting bien nécessaire à l’un des genres de jeu les plus anciens : le casse-briques. Piffle est la preuve que les bons jeux n’ont pas besoin d’être compliqués, et celui-ci fait définitivement partie de la liste des meilleurs jeux Android. Datant de la fin des années 1970 avec des jeux comme Super Breakout d’Atari, les casseurs de briques (ou de blocs) tournent autour de l’un des concepts les plus simples imaginables : jeter quelque chose sur des blocs pour les casser.

Cela décrit parfaitement Piffle, mais cela n’englobe pas correctement les nombreuses façons dont Piffle élève son concept simple à un tout nouveau niveau de plaisir qui brise les blocs. Vous contrôlez une petite personne (elle a l’air humanoïde, mais cela n’a en fait pas été confirmé) portant une combinaison intégrale. Pas du genre sexy non plus, du genre moelleux avec des oreilles de chat et une queue. Votre petit passionné de chat est en quête pour abattre l’ignoble Doc Block. Pour ce faire, il va avoir besoin d’autant de piffles que possible.

Les Piffles sont des têtes de chat rebondissantes et aérodynamiques ! Ce n’est pas aussi effrayant que ça en a l’air, promis.

Que sont les piffles, demandez-vous? Eh bien, ce sont des têtes de chat rebondissantes et étonnamment aérodynamiques, bien sûr ! En orientation portrait, votre passionné de chat vise à faire descendre les blocs au-dessus de votre tête et doit utiliser une géométrie de niveau prudente pour éliminer tous les blocs sans en laisser aucun atteindre le fond. Il n’y a pas de limite de temps ici; les blocs cochent simplement une ligne vers le bas après chaque lancer de piffle.

Vous commencez chaque niveau armé d’un nombre défini de piffles et en acquérez plus en les abattant juste à côté des blocs que vous brisez. tu vas avoir besoin beaucoup de piffles aussi, car vous devez frapper les blocs un certain nombre de fois avant qu’ils ne se cassent. Certains blocs n’ont besoin que de quelques coups, tandis que d’autres peuvent avoir besoin de plus de 20 avant de pouvoir enfin les effacer, créant des angles créatifs et un rebond maximum pour vos meilleures conditions de victoire.

Vous accumulez également des bonus au fur et à mesure. Elles vont des lunettes de soleil utiles qui vous permettent de mieux voir la trajectoire de votre lancer (et qui vous donnent également l’air super cool) aux bombes qui détruisent tout ce qu’elles touchent, quelle que soit la valeur numérique d’un bloc. Les niveaux deviennent de plus en plus difficiles, alors méfiez-vous des défis comme le déplacement de blocs de glace et de nouvelles mécaniques amusantes comme la foudre pour surcharger vos piffles à la volée. Piffle fait un travail solide en continuant à ajouter de nouvelles mécaniques à un bon clip tout en vous laissant suffisamment de temps pour vous acclimater aux nouvelles.

Le vrai charme de ce brise-bloc vient des choix de conception A+.

Mais le vrai charme de Piffle vient du design A+. La bande-son est lumineuse et pop, le style artistique est joyeusement mignon et les effets sonores sont extrêmement satisfaisants. Regarder vos piffles jouer au ping-pong autour de l’écran pendant que vous accumulez un méga-rebond ou un combo tueur ne vieillit jamais. Semblable en termes d’ambiance et de jouabilité à Railways, j’attends avec impatience mes brefs moments de répit chaque jour lorsque je prends quelques minutes pour éliminer quelques niveaux supplémentaires.

La cerise sur le gâteau, c’est que Piffle est 100% gratuit, monétisé via béatement publicités non intrusives et achats intégrés. C’est un jeu gratuit rare qui vous offre une expérience de telle qualité tout en demandant si peu en retour, ce qui fait que Piffle mérite votre considération. C’est un petit jeu délicieux, et il n’y a absolument aucune raison de ne pas l’essayer, alors procurez-vous cet adorable et attachant casse-tête et commencez à casser des blocs dès aujourd’hui !

Tout ce qui est ancien est nouveau

Balivernes

Enfile ton grenouillère pour chat et va chercher ces Piffles !

Le gameplay classique qui brise les briques fait peau neuve avec Piffle, un casse-tête d’arcade mignon et amusant.

