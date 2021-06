Le casse-tête de l’envolée de la monnaie en circulation

Il peut également y avoir des cas de retrait de détresse ou d’épuisement des économies pour soutenir les familles pendant cette pandémie.

Par Vighneswara Swamy et Pravakar Sahoo

La remontée de la monnaie en circulation ou auprès du public alors que l’économie connaît à la fois des chocs d’offre et de demande laisse perplexe. Le motif de précaution qui anime cette forte demande de monnaie – l’élasticité-revenu de la demande étant proche de 1,5 – est contraire à la situation économique actuelle marquée par la perte d’emplois et la baisse des revenus, et la faiblesse de la demande. L’augmentation induite par l’incertitude de la monnaie en circulation – principalement pour les urgences médicales et autres urgences induites par une pandémie comme les blocages – est un signe d’accumulation temporaire. Il peut également y avoir des cas de retrait de détresse ou d’épuisement des économies pour soutenir les familles pendant cette pandémie.

La demande d’argent a augmenté depuis la démonétisation, plus encore au cours des 14 derniers mois (pendant la pandémie), entraînant une augmentation de la monnaie avec le public à un niveau record d’environ 29 000 milliards de roupies en mai 2021. Tous les efforts pour une économie moins monétaire ou sans numéraire depuis la démonétisation, car la monnaie en circulation est presque 50% supérieure à celle de l’année précédant la démonétisation.

La RBI a injecté de l’argent dans l’économie par le biais de mesures non conventionnelles telles que des opérations de pension à long terme, un plan d’acquisition de titres, 50 000 crores de roupies pour les infrastructures de santé, etc. contre l’incertitude. En conséquence, une augmentation de la masse monétaire s’accumule dans l’économie. Des données récentes publiées par RBI suggèrent que la monnaie au sens large (une mesure générale de la masse monétaire dans l’économie) a augmenté de 11,03 % entre avril 2020 et avril 2021, mais la monnaie avec le public a augmenté de 16,7 % au cours de la même période.

Dans un cadre macro-économique classique, la hausse de la monnaie en circulation, une part importante de la monnaie de grande puissance en Inde, devrait conduire à une hausse du niveau des prix. Le WPI de gros en glissement annuel en avril était de 10,49 %, alors même que l’inflation de détail était inférieure à 5 %. Bien que l’inflation soit attribuée à une hausse des prix du pétrole et à des chocs sur les chaînes d’approvisionnement, la hausse de la monnaie en circulation aurait certainement joué un rôle. L’inflation aurait été beaucoup plus élevée sans une vitesse de circulation de l’argent plus faible en raison des blocages. Cependant, une fois que les restrictions sévères aux déplacements entre les États seront levées, l’énorme liquidité du marché et l’énorme monnaie en circulation pourraient entraîner une hausse des prix, en particulier dans le secteur de la vente au détail.

On est peut-être devant un scénario où un chômage élevé et une inflation élevée coexistent, comme dans les années 1970. Le CMIE rapporte que le taux de chômage en avril 2021 était de 7,97 % (urbain 9,78 % et rural 7,1 %). Cependant, comme la plupart des États ont annoncé de sévères restrictions/verrouillages en mai, le nombre de chômeurs devrait augmenter rapidement. Cela entraînera une situation de chômage couplée à une masse monétaire excédentaire. Selon la courbe de Phillips, de faibles taux de chômage sont associés à des niveaux d’inflation élevés. Alors, la courbe de Phillips ne fonctionne-t-elle pas ? Peut-être que la réponse est « oui ». Le taux de chômage perd de sa pertinence en tant que moyen d’évaluer les niveaux de prix pendant cette incertitude, ce qui conduit à une détention préventive de devises provoquée par la panique.

La baisse de l’épargne brute des ménages – l’épuisement de l’épargne due à la perte d’emplois ou de travail – ainsi que des revenus faibles ou inexistants pourraient potentiellement nuire à la consommation globale future, ce qui peut compromettre la relance rapide de l’économie. Alors que le marché de la consommation se rétrécit, la relance de l’investissement s’annonce de plus en plus difficile. Le ralentissement de l’investissement ces dernières années est l’une des principales raisons de la baisse du potentiel de croissance, et une nouvelle baisse de la confiance des investisseurs en raison de la faiblesse des revenus disponibles pourrait ne pas aider à enrayer le déclin de la création d’emplois et de la production.

Outre le niveau des prix et les taux de change, il existe d’autres implications macroéconomiques de l’excès de monnaie sur les flux de capitaux, le marché obligataire, etc. La banque centrale et le secteur bancaire devraient prendre note de la hausse de la liquidité dans l’économie et veiller à ce qu’il n’y ait pas de panique. palissade entraînée. Alors que les défis posés par l’excès de monnaie en circulation sont nombreux, la solution réside dans la meilleure façon d’utiliser la liquidité pour générer des impulsions de demande, d’investissement et de croissance.

Swamy est professeur, ICFAI Business School, Hyderabad ; Sahoo est professeur, Institute of Economic Growth, Delhi

