Le Castilla fait match nul à Ibiza lors des séries éliminatoires de Segunda B.

Le Real Madrid Castilla affrontera l’UD Ibiza au premier tour des éliminatoires de la Segunda B le dimanche 16 mai.

Le tirage au sort a été effectué lundi à 12h30, heure espagnole, après la fin de la deuxième phase de la campagne le week-end dernier, Castilla scellant son billet pour les séries éliminatoires avec une victoire finale contre Talavera.

Ibiza a été l’un des tirages les plus difficiles que la Castille aurait pu obtenir lors d’un match de premier tour. Basé sur la tristement célèbre île de la fête, Ibiza a remporté un groupe comprenant Barcelone B, Villarreal B et un ennemi familier à Alocyano. Les deux clubs ont réussi 36 buts au cours de la campagne régulière, cependant, Ibiza n’en a concédé que 10 (le Castilla a concédé près de trois fois le montant à 29) et ils compteront probablement sur cette défense serrée de fer lors du prochain match. Avec 52 points en saison régulière, Ibiza est la quatrième meilleure équipe du troisième niveau sur papier et progressera grâce à ce superbe record si la Castille ne les battait pas en raison des nouvelles règles en place pour les séries éliminatoires de cette saison.

UD Ibiza cette saison: ☑️ 24 jeux

✅ 16 victoires

⚖️ 4 nuls

❌ 4 pertes

⚽️ 36 buts marqués

10 buts encaissés 52 points. – Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) 10 mai 2021

Alors que la première équipe se rendra à Bilbao le même dimanche, il sera intéressant de voir si Zidane laisse derrière lui Sergio Arribas et Antonio Blanco ou si la crise actuelle des blessures l’obligera à priver les réserves de deux piliers. Raul a su gérer assez admirablement les absences persistantes au cours des derniers mois, mais il ne fait aucun doute que Castilla aurait de bien meilleures chances avec Arribas et leur capitaine de club présents.

Castilla et Ibiza se sont affrontés à une seule autre occasion, cette dernière s’imposant au stade Di Stefano 2-1 la saison dernière. Seuls quatre membres des onze de départ de ce match sont toujours au club.