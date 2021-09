Le casting de “Avengers 5” est un secret, mais nous connaissons peut-être le prochain leader de l’équipe

Lorsque le rideau est tombé sur Avengers: Endgame, il est devenu évident que l’équipe des Avengers s’était beaucoup agrandie. C’était aussi plus fort que jamais. Certains de ces super-héros ont eu beaucoup de temps pour travailler ensemble au cours des cinq années entre Infinity War et Endgame. Tous les autres sont revenus à la vie pour combattre à nouveau Thanos. Mais il était également très clair que l’équipe des Avengers entrant dans la phase 4 du MCU aura besoin d’au moins un nouveau leader. Nous avons maintenant profité de près d’un an d’aventures de la phase 4 et nous nous rapprochons lentement du prochain film des Avengers que nous voulons tous. Marvel n’a pas encore annoncé le casting d’Avengers 5, mais nous avons peut-être trouvé le prochain leader de l’équipe.

Iron Man et Captain America

Tony Stark (Robert Downey Jr.) et Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) sont décédés dans Endgame, et Steve Rogers (Chris Evans) a pris sa retraite. Quelle que soit l’histoire de la suite d’Avengers 5, nous aurons une toute nouvelle équipe d’Avengers.

Iron Man et l’original Captain America étaient les leaders de facto de l’équipe d’origine. Nick Fury les a réunis et c’est le SHIELD qui a supervisé ce groupe de personnes extraordinaires. Mais c’était Tony et Steve qui dirigeaient l’équipe.

Le premier avait son mot à dire sur tout – et les fans savent que cela signifie tout. De la technologie à la politique en passant par le plan de bataille, Tony Stark avait toujours quelque chose à dire. Rogers s’exprimait également sur les choses qui lui importaient ; de faire la bonne chose; et sur l’utilisation de blasphèmes dans le langage. Mais il commandait les coups pendant la bataille.

Marvel a continué d’augmenter le casting d’Avengers à mesure que le MCU s’agrandissait, rendant possible le film Captain America: Civil War aux conséquences massives. C’est alors que les Avengers ont dû choisir leur camp entre ces deux dirigeants. Comme les Avengers, le public aussi. Et il est parfaitement normal de continuer à changer de camp en tant que fan au fur et à mesure que vous revoyez Civil War.

Cela ne veut pas dire que le futur équipage des Avengers doit se regrouper autour de plus d’un chef. Mais la phase 4 verra l’univers croître de façon spectaculaire. Nous aurons plusieurs équipes de super-héros dans le MCU, en partie grâce à l’achat de Disney’s Fox. Les équipes Eternals, X-Men et Fantastic Four en font partie. De plus, nous aurons beaucoup de nouveaux personnages qui pourraient rejoindre une version des Avengers sur la route, et Marvel a déjà lancé certains des Young Avengers.

Les acteurs d’Avengers 5 sont toujours un secret

Dans cet esprit, nous verrons probablement quelques-unes des personnalités les plus fortes du groupe émerger en tant que nouveaux dirigeants. Certains rapports disaient que le capitaine Marvel (Brie Larson) et le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) pourraient être les nouveaux visages du MCU. Spider-Man de Tom Holland en est peut-être un autre, mais le personnage est loin d’être un leader. Le principal problème avec Peter Parker est que Marvel n’a pas un contrôle total sur le personnage.

Ensuite, il y a le nouveau Captain America, et Anthony Mackie pourrait s’avérer être l’un des leaders des Avengers dans les futures équipes. Il est probable que Marvel utilisera l’un des anciens Avengers, des personnages que nous avons déjà vus dans au moins quelques films et/ou émissions de télévision, pour diriger le nouveau groupe. Mais Marvel est loin d’annoncer Avengers 5 ou le casting de ce crossover très attendu. Le studio a confirmé que le film est en préparation et nous avons des dates de sortie en 2024 pour les films Marvel sans titre. Mais nous attendons toujours que de nouveaux membres Avengers et de nouveaux grands méchants soient dévoilés.

Benedict Cumberbatch sur si #DrStrange est le nouveau chef des Avengers : “Je devrais penser à celui-là.” https://t.co/mteaDUtwlr pic.twitter.com/SjGAPyMkVT – Variété (@Variety) 12 septembre 2021

Lorsqu’on lui a demandé à bout portant si le docteur Strange était “le nouvel Iron Man” et s’il était le chef des Avengers, Cumberbatch a offert une réponse politiquement correcte. “Je devrais y penser”, a déclaré l’acteur dans une interview avec Variety. Cumberbatch n’a ni confirmé ni nié ce que de nombreux fans pensent déjà de son personnage. Et la façon dont il a formulé la réponse laisse beaucoup de place à la spéculation.

Mais le fait que Cumberbatch laisse aux fans le soin de spéculer est en soi un indice. Il ne nie pas catégoriquement cette possibilité. Il doit être clair pour lui que Strange est bel et bien l’un des personnages qui pourraient diriger les Avengers.

Le docteur Strange est-il le nouveau leader ?

L’acteur en sait peut-être beaucoup plus sur les plans de la phase 4 que sur ce qui se passe dans Doctor Strange 2. Ou il utilise simplement cette question pour faire avancer ses propres intérêts. Quel acteur ne voudrait pas que son personnage dirige l’équipe de super-héros la plus appréciée en ce moment ? Peu importe qui fera le casting d’Avengers 5, nous voudrons tous regarder ce film dès sa sortie.

À bien y penser, Cumberbatch se préparait peut-être à remplacer Iron Man depuis des années. S’adressant au Hollywood Reporter il y a quelques semaines, l’acteur a rappelé comment il avait improvisé une réplique emblématique d’Infinity War. C’est une scène au début du film, nous montrant un brillant combat d’idées entre Tony Stark et Doctor Strange. La scène dit au public que Strange ne va pas tout laisser glisser avec Tony. Et cela peut être vu comme un défi direct :

Je me souviens sur le plateau quand je l’ai traité de connard, il y avait ce genre d’effet d’entraînement. ‘Oh mon Dieu. Est-ce que vous venez de traiter Iron Man de connard ? » Ils l’ont gardé, tant mieux pour eux. Et puis, il a obtenu le même genre de réponse au cinéma. J’étais juste… J’en avais marre d’être comparé à Liberace ou à tout autre réplique que le gars avec la même barbiche de camp avait en face de moi, alors j’ai essayé de le renverser. C’est très amusant de jouer avec ce truc. Vous trouvez vos pieds. Plus vous le faites, plus cela devient familier.

La question de Variety est venue lors d’une interview pour un autre film de Cumberbatch. Kodi Smit-McPhee rejoint Cumberbatch sur ce canapé, alors que les deux discutaient avec Variety de The Power of the Dog. Ce film n’a rien à voir avec le MCU, bien sûr. Mais ce qui est intéressant dans tout cela, c’est que Smit-McPhee pourrait théoriquement croiser Cumberbatch dans le MCU. Smit-McPhee a joué Nightcrawler dans X-Men de Fox. Et certains de ces mutants pourraient toujours se répandre dans le MCU, en particulier via un film comme Doctor Strange in the Multiverse of Madness.