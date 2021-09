Le casting de célébrités de la saison 30 de “Dancing With the Stars” dévoilé dans “Good Morning America”

Une liste de célébrités étoilées se disputera le très convoité Mirrorball Trophy sur Dancing With the Stars Saison 30. À quelques jours de la première très attendue de la saison 30 le lundi 20 septembre, ABC a finalement dévoilé mercredi la célébrité complète programme pour la saison à venir, et il comprend non seulement des personnalités sportives notables, mais aussi un ancien de The Office, un chanteur country et même un instructeur Peloton populaire.

La grande révélation a eu lieu lors de l’émission Good Morning America de mercredi, le réseau confirmant à nouveau que la star de Dance Moms et sensation YouTube Jojo Siwa, qui entrera dans l’histoire en tant que première célébrité à être associée à un pro du même sexe, et la médaillée de l’équipe américaine Suni Lee sera en compétition avant qu’ABC ne révèle la liste complète des célébrités. Les membres du groupe Spice Girls Mel C, Matt James, la star de Real Housewives of Atlanta, Kenya Moore et YouTuber Olivia Jade, qui ont tous été taquinés en tant que célébrités en compétition cette saison avant l’annonce officielle, se joindront à eux. Le casting de célébrités de la saison 30 comprend également le chanteur country Jimmie Allen, Christine Chiu de Bling Empire, l’actrice nominée aux Emmy Awards Melora Hardin, l’acteur de Karate Kid Martin Kove, le lutteur professionnel Mike “The Miz” Mizanin, le directeur du cyclisme Peloton Cody Rigsby, l’acteur Brian Austin Green , la star de la NBA Iman Shumpert et l’animatrice de talk-show Amanda Kloots.

Chacun de ces 15 visages célèbres sera jumelé à l’un des danseurs professionnels précédemment confirmés comme étant dans la salle de bal cette saison. En tant que pro cette saison, Alan Bersten, Brandon Armstrong, Gleb Savchenko, Pasha Pashkov, Sasha Farber, Valentin Chmerkovskiy, Artem Chigvintsem, Britt Stewart, Cheryl Burke, Daniella Karagach, Emma Slater, Jenna Johnson, Sharna Burgess, Lindsay Arnold et Witney Carson, dont les deux derniers retourneront dans la salle de bal pour la première fois après une pause d’un an pour accueillir leurs enfants. Pour le moment, ABC n’a pas confirmé quels pros et célébrités seront jumelés cette saison, ce qui sera plutôt révélé lors de la première de la saison 30.

Ceci est une histoire en développement…