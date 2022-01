Le casting de Classic FOX Show se réunit pour un nouveau projet

Le casting étoilé de Batman: The Animated Series se réunit enfin pour un nouveau projet se déroulant à Gotham City. Le dessin animé acclamé a été diffusé sur Fox dans les années 1990, et des stars comme Kevin Conroy et John Glover sont depuis des légendes dans le fandom de la bande dessinée. Le mois dernier, le duo a annoncé qu’ils co-jouaient dans un drame audio Batman qui poursuivra le scénario original de BTAS.

Conroy a joué Bruce Wayne dans Batman: The Animated Series et Glover a joué Ed Nigma, The Riddler. Ils ont rejoint les fans au Los Angeles Comic Con en décembre avec une annonce surprise à laquelle personne ne s’attendait. Lors du panel de Londyn Jackson « The History of Batman », Conroy et Glover ont annoncé le nouveau drame audio et certains des autres talents derrière. L’histoire sera écrite par Alan Burnett et inclura certains des autres acteurs de la série animée. Il sera publié sous forme de podcast, mais jusqu’à présent, on ne sait pas quand ni où.

« C’est un excellent scénario d’Alan Burnett et il ramène le casting original », a déclaré Conroy, selon The Hollywood Reporter. Glover a ajouté: « Le Riddler est de retour et il a évolué de plusieurs manières … Il comprend qu’il fait partie du spectre. »

Batman: The Animated Series reste l’une des interprétations les plus appréciées de Gotham City sur tous les supports à ce jour. Il s’est déroulé de 1992 à 1995 avec un total de 85 épisodes, plus deux films dérivés. Il a également contribué au lancement d’un univers animé partagé mettant en vedette d’autres personnages de DC Comics, avec un style artistique distinctif de Bruce Timm qui s’est poursuivi dans des émissions telles que Superman: The Animated Series, Batman Beyond, Static Shock et Justice League Unlimited.

Cette période de spectacles est souvent appelée Timmverse en raison du style artistique de Timm, ou Diniverse en raison de l’écrivain Paul Dini, mais Burnett est également un élément essentiel de son héritage. Il a été producteur des 85 épisodes de Batman : The Animated Series et scénariste de 11 d’entre eux. Peut-être plus particulièrement, il a contribué à l’histoire de l’épisode en deux parties de l’histoire d’origine de Two Face en 1992.

Alors que le commentaire de Conroy semblait impliquer que davantage de stars se joindraient à lui et à Glover dans le drame audio, jusqu’à présent, ils sont les seuls participants confirmés. L’acteur vocal le plus acclamé de la série télévisée était peut-être Mark Hamill dans le rôle du Joker, mais jusqu’à présent, il n’a pas commenté l’annonce. Parmi les autres membres de la distribution préférés des fans figuraient Richard Moll dans Two-Face, Adrienne Barbeau dans Catwoman, Melissa Gilbert dans Barbara Gordon, Loren Lester dans Nightwing, Ron Perlman dans Clayface, Diane Pershin dans Poison Ivy, David Warner dans Ra’s Al Ghul et Paul Williams comme Le Pingouin.

On ne sait pas encore quand ce podcast sera publié ou sur quelle plate-forme il sera, mais les podcasts sont généralement distribués gratuitement. Batman: The Animated Series est maintenant diffusé sur HBO Max, avec une grande partie des émissions Timmverse de cette époque.