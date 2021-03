Le casting de Goldbergs: où vous avez déjà vu les acteurs

Jeff Garlin (Murray Goldberg)

En tant que Murray Goldberg, notre patriarche bourru et aimant, Jeff Garlin joue un rôle principal dans la sitcom de longue date d’ABC, The Goldbergs. En dehors de cette série, Garlin est connu pour avoir joué dans le célèbre Curb Your Enthusiasm de HBO. Il a également joué des personnages récurrents dans Arrested Development et Mad About You. Dans le film, en outre, Garlin peut être vu dans Daddy Day Care, Sleepover, Safety Not Guarantee, The Rocker, Full Frontal, Senseless, Austin Powers: The Spy Who Shagged Me, RoboCop 3, Fat Albert, Bounce, The Bounty Hunter, et Après le coucher de soleil.

De plus, en tant que doubleur, Jeff Garlin peut être entendu dans WALL-E, Toy Story 3, Toy Story 4, Cars 2, ParaNorman et Star Wars: The Rise of Skywalker. De plus, Garlin a écrit, réalisé et joué dans I Want Someone To Eat Cheese With, Dealin ‘With Idiots, et Handsome: A Netflix Mystery Movie. En dehors du jeu d’acteur, Garlin est l’auteur de My Footprint: Porter le poids du monde, également connu sous le nom de Curbing It, et il a animé le podcast, By The Way, In Conversation with Jeff Garlin.