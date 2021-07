Le casting de Green Knight: où vous avez déjà vu les acteurs, y compris Dev Patel

Sarita Choudhury (Mère/Morgan Le Fay)

Interprétant Mère/Mère Le Fay, Sarita Choudhury a fait le tour de la carte en termes de films et de télévision. Avec une carrière qui remonte aux années 1990, Choudhury a tourné dans plusieurs films. Elle a fait ses débuts dans le Mississippi Masala, puis apparaîtra des années plus tard dans A Perfect Murder, et 3 AM

En 2004, elle jouera dans She Hate Me de Spike Lee et incarnera Anna Ran dans Lady in the Water, un thriller de M. Night Shyamalan. De 2014 à 2015, elle est également apparue dans la franchise The Hunger Games, incarnant Egeria dans les deux The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 et Part 2. Et elle est apparue aux côtés de Tom Hanks dans A Hologram for the King, et le drame britannique, The Last Photographier.

Choudhury a également eu plusieurs rôles récurrents à la télévision, notamment des spots sur Blindspot, Homeland, Little Fires Everywhere, etc. Elle a eu le rôle principal de Kith Lyonne dans la série Netflix, Jessica Jones. Je ne peux qu’imaginer où d’autre elle prendra ses talents après The Green Knight.