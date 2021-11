Le casting de Harry Potter se réunit pour une émission spéciale 20e anniversaire sur HBO Max

Peu de franchises cinématographiques obtiendront le même niveau d’attention que la série Harry Potter. Au cours de 10 ans et 8 films, Harry Potter (Daniel Radcliffe), Hermione Granger (Emma Watson) et Ron Weasley (Rupert Grint) ont captivé l’imagination de millions de fans sur la voie d’un succès au box-office véritablement sans précédent. Croyez-le ou non, aujourd’hui marque en fait le 20e anniversaire de la sortie de Harry Potter à l’école des sorciers. WarnerMedia a annoncé aujourd’hui qu’elle célébrerait l’anniversaire avec une rétrospective spéciale sur HBO Max au début de 2022.

Spécial 20e anniversaire de Harry Potter sur HBO Max

Selon le communiqué de presse de WarnerMedia, Radcliffe, Watson, Grint et le réalisateur Chris Columbus retourneront à Poudlard pour la première fois dans Harry Potter 20e anniversaire : Retour à Poudlard. Les fans iront dans les coulisses pour voir comment la série a été faite. Le spécial présente de nouvelles interviews et des conversations de casting. Cela en fera certainement un incontournable pour les fans purs et durs.

WarnerMedia a partagé une liste de nombreux autres membres de la distribution qui seront présents dans la spéciale : Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch et Ian Hart. Il y aura probablement aussi quelques surprises.

« Ce fut un voyage incroyable depuis les débuts du film Harry Potter à l’école des sorciers, et voir comment il a évolué pour devenir cet univers interconnecté remarquable a été pour le moins magique », a déclaré Tom Ascheim, président de Warner Bros. Global. Enfants, jeunes adultes et classiques.

« Cette rétrospective est un hommage à tous ceux dont la vie a été touchée par ce phénomène culturel, des acteurs et de l’équipe talentueux qui se sont investis corps et âme dans cette franchise cinématographique extraordinaire aux fans passionnés qui continuent de maintenir l’esprit du monde sorcier vivant 20 ans plus tard. . «

Et voici ce que Casey Patterson, producteur exécutif du spécial 20e anniversaire, avait à dire :

Il y a de la magie dans l’air ici avec cette distribution incroyable, car ils retournent tous chez eux dans les décors originaux de Poudlard, où ils ont commencé il y a 20 ans. L’excitation est palpable alors qu’ils se préparent à emmener leurs fans dans un voyage très spécial et personnel, à travers la réalisation de ces films incroyables

Comment regarder l’émission spéciale sur HBO Max

Si vous voulez regarder Harry Potter 20e anniversaire : Retour à Poudlard, vous pouvez vous inscrire à HBO Max ici. Vous pouvez vous inscrire à HBO Max avec des publicités pour 9,99 $ par mois ou au forfait sans publicité pour 14,99 $ par mois. Les deux plans vous permettront de regarder la spéciale. Ce n’est pas l’une des sorties en salles de WarnerMedia, vous n’avez donc pas à vous soucier des restrictions à partir de 2021. Outre le manque de publicités, le plan sans publicité vous permet de télécharger du contenu à regarder hors ligne. En outre, il offre une vidéo de qualité 4K.

Si vous avez besoin de plus de raisons pour vous abonner à HBO Max, nous avons ce qu’il vous faut. Parmi les faits saillants à venir en novembre, citons King Richard, The Sex Lives of College Girls et The Bourne Identity. Vous avez également encore quelques jours pour regarder Dune, si vous ne l’avez pas encore fait.

Il y a aussi des rumeurs d’une série d’action en direct Harry Potter en préparation chez HBO Max. Nous n’avons pas entendu grand-chose depuis le rapport initial. Notamment, HBO Max et Warner Bros. ont démenti le rapport.