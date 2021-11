Le casting de ‘Hocus Pocus 2’ révélé par Disney+

Halloween est le jour parfait pour Disney+ pour annoncer plus d’informations sur Hocus Pocus 2, et le service de streaming n’a pas déçu. Alors que les fans savaient que Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy reviendraient toutes pour reprendre leurs rôles de méchantes Sanderson Sisters, Disney + a tweeté d’autres membres de la distribution, dont Doug Jones, qui a joué Billy Butcherson dans le premier film.

Non seulement cela, mais ils ont annoncé le reste des nouveaux membres de la distribution, y compris Tony Hale d’Arrested Development, Hannah Waddingham de Ted Lasso, Sam Richardson de Veep, Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Juju Brener, Froy Gutierrez, Taylor Henderson et Nina Cuisine. « La bougie à flamme noire est allumée pour le plus grand plaisir des sœurs Sanderson », a tweeté Disney+ à côté d’une vidéo montrant le logo officiel du film. Hocus Pocus 2 n’a pas encore de date de sortie officielle mais arrivera sur le service de streaming à l’automne 2022.

Hocus Pocus 2 est actuellement en production, sous la direction d’Anne Fletcher. Fletcher est surtout connu pour avoir réalisé des comédies romantiques telles que La proposition et 27 robes. Dans le nouveau film, « trois jeunes femmes ramènent accidentellement les Sanderson Sisters à Salem d’aujourd’hui et doivent trouver un moyen d’empêcher les sorcières affamées d’enfants de faire des ravages dans le monde ».

L’original Hocus Pocus a été réalisé par Adam Shankman, qui travaille actuellement sur Désenchanté pour Disney, mais restera sur Hocus Pocus 2 en tant que producteur. Lui et Fletcher remontent à loin, ayant travaillé ensemble sur un certain nombre de projets hollywoodiens au cours des dernières décennies. « Aussi navré que je sois de ne pas pouvoir diriger mes amis Bette, Sarah Jessica et Kathy dans ce qui ne sera certainement rien de moins qu’un événement majeur pour Disney + en raison de conflits d’horaire, je ne pourrais pas être plus heureux de passer le relais à Anne, qui a apporté tant de rires et de joie dans la vie des gens avec son travail précédent », a déclaré Shankman dans un communiqué.

Il a poursuivi: « Je suis toujours reconnaissant et fier d’aider à diriger ce projet ingénieux en tant que producteur exécutif aux côtés de la productrice Lynn Harris, que j’ai aimée et admirée en tant que collègue et amie depuis qu’elle m’a aidé à obtenir le poste de chorégraphie de Boogie Nights. » Fletcher a ajouté : « Maintenant plus que jamais, les gens ont besoin de rire. Nous devrions rire tous les jours, et il y a tellement de plaisir à avoir avec ces trois femmes incroyables jouant les personnages délicieux d’un film aussi apprécié. »