Le casting de la mystérieuse Benedict Society: où vous avez déjà vu les acteurs de Disney +

Inscho mystique (Reynie Muldoon)

Ledit jeune héros, pour être plus précis, est Reynie Muldoon, joué dans The Mysterious Benedict Society par Mystic Inscho, qui est connu pour être un jeune artiste extrêmement brillant dont les talents vont de la danse, du théâtre, des arts martiaux, du jeu de plusieurs instruments et chanter en plusieurs langues. Le jeune de 12 ans a exposé la plupart de ces compétences lors de la tournée nationale de Broadway de l’adaptation théâtrale de la comédie à succès du réalisateur Richard Linklater en 2003, School of Rock, dans laquelle il a joué le guitariste prodige de 10 ans Zack Mooneyham. Après une carrière à l’écran composée principalement de petits rôles à la télévision et de courts métrages d’horreur, Inscho a facilement décroché sa plus grande pause à l’écran à ce jour en tant que l’un des jeunes membres intelligents de la Benedict Society.