Le casting de la réunion de famille parle de l’apparence surprise « bizarre et maladroite » de Farrah Abraham (exclusif)

Teen Mom: Family Reunion apporte le drame alors que les stars de Teen Mom 2 et Teen Mom OG se réunissent pour une escapade unique, avec des invités surprises comme l’ancienne OG Farrah Abraham. S’adressant à PopCulture.com avant la première de la réunion de famille de mardi, Jade Cline, Leah Messer, Amber Portwood, Cheyenne Floyd et Maci Bookout ont expliqué ce qui allait arriver quand Abraham fera son retour dans l’émission MTV.

Messer a révélé qu’avant la réunion de famille, elle n’avait rencontré Abraham qu’une seule fois, « et elle criait après le chauffeur de taxi », donc sa « première impression n’était pas géniale ». Bookout a sonné: « Honnêtement, quand toute cette idée est venue, il était très clair que tout le monde était invité. Si vous faisiez partie de cette franchise, vous êtes invité. Vous avez mérité votre place, je suppose. » La star de Teen Mom OG a noté qu’il y avait beaucoup d’invités surprises, « pas seulement Farrah », avant d’ajouter diplomatiquement : « Elle avait le droit d’être là et elle s’est présentée et puis plus de gens se sont présentés. »

Cline a ajouté qu’Abraham avait eu une entrée « bizarre et maladroite », surprenant le reste du groupe après une longue journée bien remplie. « … Nous étions tous en train de nous calmer et c’est devenu vraiment calme, comme un calme étrange, j’ai l’impression », a-t-elle déclaré à PopCulture. « Nous passions tous une si bonne nuit et nous avions une telle ambiance, et je me souviens quand elle est entrée, je ne l’avais jamais rencontrée, donc j’étais vraiment confus. Je ne l’ai pas reconnue au début. Alors j’ai pensé c’était un autre thérapeute ou quelque chose qui arrivait. Nous nous retournions tous. C’était juste gênant pendant une minute. Je pense que j’étais tellement confus. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait.

Portwood a révélé qu’Abraham était venu juste à côté d’elle après être entré, notant: « Je ne sais pas pourquoi elle se sentait à l’aise de faire ça. Je veux dire, honnêtement. » Passant rapidement d’Abraham, Portwood a poursuivi : « Mais il y a [were] beaucoup de gens en fait, des invités surprises qui sont venus autres que Farrah. Donc je veux dire que c’était plutôt cool. » Teen Mom: Family Reunion premières le mardi 11 janvier à 20 h HE, suivi de Teen Mom: Girls’ Night In à 21 h HE sur MTV.