En tant qu’acteur Navajo / Soboba, Robert I. Mesa a joué dans «Manhatta» de Mary Kathryn Nagle au début de 2020, qui était la première production du Yale Repertory Theatre d’une pièce écrite par un dramaturge autochtone. Les crédits télévisés incluent The Men Who Built America: The Frontiersman, produit par Leonardo DiCaprio, From Dusk Till Dawn: The Series de Robert Rodriguez, Gunslingers et N. Scott Momaday: Words From A Bear sur PBS ‘American Masters.