Le casting de la saison 30 de Dancing With the Stars dévoilé

Dancing With the Stars a révélé les 15 célébrités qui veulent toutes être le prochain vainqueur du Mirrorball.

Au cours du mercredi sept. Le 8e épisode de Good Morning America, ABC a dévoilé la liste des célébrités participant à la 30e saison de la vénérable émission de compétition. Le concours débutera le lundi 7 septembre. vingt.

Chanteur Jojo siwa et gymnaste olympique Suni lee avaient déjà été annoncés comme candidats, et ils rejoindront un large éventail d’artistes, y compris ceux des mondes du théâtre, du chant, de l’animation et de l’athlétisme. Et oui, cela inclut une Spice Girl.

Parmi ceux qui montreront leur jeu de jambes fantaisiste cet automne se trouvent Beverly Hills, 90210 alun Brian Austin vert, ancien leader de The Bachelor Jacques Jacques et une certaine star de The Real Housewives of Atlanta. Brian a peut-être une longueur d’avance, pour ainsi dire, car il sort avec un pro de DWTS bourgeoise de Sharna depuis la fin de l’année dernière.

la première de la saison 30 de Dancing With the Stars, qui aura lieu le lundi 7 septembre. 20 sur ABC.