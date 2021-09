Le casting de la saison 41 de “Survivor” est officiellement révélé

Après une longue interruption provoquée par la pandémie de COVID-19, Survivor est enfin de retour avec la saison 41. Avant la première de la saison, qui sera diffusée le mercredi 22 septembre, CBS a publié les noms des 18 personnes qui seront en compétition. pour devenir le prochain seul Survivant. Non seulement ils ont publié le casting officiel de la saison 41, mais ils ont également partagé des détails intéressants sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre de la saison à venir, qui sera également diffusée sur Paramount +.

Survivor fera les choses un peu différemment pour la saison 41 avec un peu d’aide de l’animateur et producteur exécutif Jeff Probst. Pour la saison à venir, Probst s’adressera au public directement au fur et à mesure que l’action se déroule afin de leur offrir encore plus de perspicacité dans le jeu. De plus, il y aura un “jeu dans le jeu” dans lequel les fans pourront repérer des énigmes cachées dans l’épisode pour les résoudre.

“Je ne me souviens pas d’un moment où j’ai été aussi excité de lancer une nouvelle saison de Survivor”, a déclaré Probst à propos de la saison à venir dans un communiqué. “Survivor 41 présente un groupe vraiment sympathique de joueurs avertis de Survivor et ils sont dans la saison la plus intense, la plus difficile et la plus dangereuse que nous ayons jamais faite. Nous savons que nous avons les fans les plus fidèles de toutes les émissions à la télévision, et nous sommes pompé pour leur apporter une nouvelle saison passionnante de Survivor !”

Quels sont les joueurs qui seront présentés au cours de cette saison passionnante ? Lisez la suite pour découvrir ce que vous devez savoir sur les 18 naufragés en lice pour leur chance de remporter le prix de 1 000 000 $.

Brad Reese

(Photo : Survivant/CBS)

Brad Reese est originaire de Shawnee, Wyoming, où il réside actuellement. L’homme de 50 ans travaille comme éleveur.

précédentsuivant

Danny McCray

(Photo : Survivant/CBS)

Danny McCray, 33 ans, est un ancien joueur de la NFL. Il vit à Frisco, au Texas, et est originaire de Houston.

précédentsuivant

David Voce

(Photo : Survivant/CBS)

David Voce apportera sûrement le cerveau à Survivor car il est neurochirurgien. L’homme de 35 ans vit actuellement à Chicago, dans l’Illinois.

précédentsuivant

Deshawn Radden

(Photo : Survivant/CBS)

Deshawn Radden est également dans le domaine de la santé, car il est étudiant en médecine. L’homme de 26 ans vit à Miami, en Floride.

précédentsuivant

Eric Abraham

(Photo : Survivant/CBS)

Eric Abraham est originaire d’Atlanta, en Géorgie, mais appelle maintenant San Antonio, au Texas, sa maison. L’homme de 51 ans est analyste en cybersécurité.

précédentsuivant

Erika Casupanan

(Photo : Survivant/CBS)

Erika Casupanan, 32 ans, est responsable de la communication. Bien que sa ville natale soit Niagara Falls, en Ontario, elle vit actuellement à Toronto.

précédentsuivant

Evvie Jagoda

(Photo : Survivant/CBS)

Evvie Jagoda est un doctorant qui vit à Arlington, Massachusetts. Elle a 28 ans.

précédentsuivant

Génie Chen

(Photo : Survivant/CBS)

Genie Chen est originaire de Los Angeles, en Californie, mais habite Portland, en Oregon. L’homme de 46 ans est commis d’épicerie.

précédentsuivant

Heather Aldret

(Photo : Survivant/CBS)

Heather Aldret est née et a grandi à Charleston, en Caroline du Sud, où elle vit actuellement avec sa famille. La femme de 52 ans est une mère au foyer.

précédentsuivant

Jaïrus Robinson

(Photo : Survivant/CBS)

Jairus Robinson est l’un des plus jeunes membres de la distribution à 20 ans. Il est originaire d’Oklahoma City, Oklahoma, où il vit actuellement, et est étudiant.

précédentsuivant

Liana Wallace

(Photo : Survivant/CBS)

Liana Wallace est également du côté des plus jeunes, puisqu’elle a 20 ans. Wallace, qui vit à Washington DC, est un étudiant.

précédentsuivant

Naseer Muttalif

(Photo : Survivant/CBS)

Naseer Muttalif est originaire du Sri Lanka, mais habite maintenant à Morgan Hill, en Californie. L’homme de 37 ans est directeur des ventes.

précédentsuivant

Ricard Foyé

(Photo : Survivant/CBS)

Ricard Foyé, 31 ans, est hôtesse de l’air. Il vit actuellement à Sedro-Woolley, Washington.

précédentsuivant

Sara Wilson

(Photo : Survivant/CBS)

Sara Wilson est une consultante en soins de santé de Boston, Massachusetts. Elle a 24 ans.

précédentsuivant

Shantel Smith

(Photo : Survivant/CBS)

Shantal Smith est originaire du Canada mais réside maintenant dans la capitale américaine. L’homme de 34 ans est pasteur.

précédent