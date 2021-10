Le casting de la voix japonaise originale de Cowboy Bebop revient pour Netflix

Peut-être qu’ils peuvent faire plus d’anime aussi, pendant qu’ils y sont. Image : Netflix Japon

Yoko Kanno, qui a marqué l’anime original, n’est pas la seule à revenir à Cowboy Bebop. L’ensemble de la distribution vocale originale est également celui qui doublera la piste en japonais de l’émission Netflix en direct.

C’est vrai, pas seulement une partie de la distribution originale en japonais, mais l’ensemble de la distribution japonaise. C’est la première fois que la distribution complète est réunie en deux décennies, depuis le long métrage théâtral Cowboy Bebop: The Movie en 2001, après la fin de la série télévisée animée originale en 1998.

Selon Netflix Japon, les doubleurs suivants seront de retour pour faire le doublage en japonais : Koichi Yamadera comme Spike, Taiten Kusunoki comme Jet Black, Megumi Hayashibara comme Faye, Norio Wakamoto comme Vicious, Gara Takashima comme Julia, Tsutomu Tareki comme Punch, Miki Nagasawa comme Judy, Takaya Hashi comme Teddy Bomber, Masako Isobe comme Mao et Kenyu Horiuchi comme Gren. Romi Park doublera également Shin, tandis que Hikaru Midorikawa doublera Lin.

C’est vraiment impressionnant que Netflix a réuni tout le gang.

L’adaptation en direct de l’espace noir de Shinichiro Watanabe sur un groupe de chasseurs de primes met en vedette John Cho dans le rôle de Spike Spiegel, Daniella Pineda dans le rôle de Faye Valentine et Mustafa Shakir dans le rôle de Jet Black. Le live-action Cowboy Bebop sera-t-il bon? On le saura le mois prochain. Mais le record de Netflix avec des adaptations d’anime en direct a été inégal. Par exemple, Death Note n’a pas été bien reçu. Espérons que des leçons ont été tirées et que les futures adaptations en direct seront meilleures.

C’est bien que Netflix ait réuni le casting original (un signe d’espoir !), Et si vous connaissez le japonais, il pourrait être amusant de sauter les sous-titres et d’activer l’option de langue japonaise. Et si le spectacle est nul, vous pouvez simplement fermer les yeux et écouter.

Cowboy Bebop êtres en streaming sur Netflix à partir du 19 novembre.