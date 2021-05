Le casting de “ Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills ” célèbre Kathy Hilton – WWD

«Les événements sont officiellement de retour», a déclaré un invité dans le hall en marbre noir et blanc de Kathy Hilton.

Cela semblait être le cas, du moins à Los Angeles mercredi soir à la résidence Hilton de Bel Air, où se tenait une fête intime – et sans masque. Suivant les directives du CDC, les personnes vaccinées (apparemment tout le monde) ont été démasquées.

Dans le salon, Hilton posait pour des photos avec sa fille aînée, Paris.

«Sliving», se dit Paris après un éclair. C’est son dernier mantra, un mélange de meurtre et de vie – comme vivre sa meilleure vie.

Quelques instants plus tôt, elle avait enregistré son podcast, «This Is Paris», dans la maison avec le casting actuel de «The Real Housewives of Beverly Hills», y compris sa mère, son dernier ajout.

“Je suis à l’aise devant la caméra, mais c’est juste bizarre pour moi de me voir”, a déclaré Hilton en se regardant sur Bravo lors de la première de la saison la semaine dernière. «Vous savez quand vous vous écoutez au téléphone, sur votre messagerie vocale et que vous entendez votre voix? Personne n’aime ça. Alors, je me sentais un peu gêné. Pas pendant, mais en regardant.

Elle était la femme de l’heure, enfilant le rose Valentino, tout en étant célébrée pour avoir rejoint l’émission de téléréalité et les membres de la distribution de la saison 11 Lisa Rinna, Erika Girardi, Dorit Kemsley, Garcelle Beauvais, Sutton Stracke, la nouvelle venue Crystal Kung Minkoff et Kyle Richards, le plus jeune de Hilton sœur.

«Ça a été vraiment amusant, tu sais?» Richards a déclaré avoir partagé l’écran avec Hilton. Richards est un membre original de la distribution, avec leur sœur moyenne Kim (qui n’est pas actuellement dans la série). «C’était le moment idéal dans nos deux vies pour faire cela.»

Alors que le monde du divertissement connaît bien Paris et sa sœur Nicky Hilton Rothschild, ainsi que Kyle et Kim, Kathy a été plus privée ces dernières années. Alors pourquoi la télé-réalité maintenant?

«Je pense que parce que Kyle et moi avons eu une route si difficile pendant de nombreuses années», a-t-elle déclaré, faisant référence à la fracture familiale qui a fait la une des journaux. «Et le producteur n’arrêtait pas de me poser des questions et de me demander. J’étais comme: «Non, non, non». Et puis Kyle ne lâchait pas et continuait d’appeler. Cela m’a flatté et m’a fait me sentir bien. Alors, j’ai pensé, j’ai parlé à mon mari [Richard], et il a dit: ‘Ce sera un bon moment pour vous deux de passer du temps ensemble, et pourquoi pas?’ “

Elle en a également discuté avec ses fils, qui l’ont soutenu. «Les filles auxquelles je l’ai caché», ajouta-t-elle en riant. Ses filles n’étaient pas si enthousiastes à l’idée, même si elles sont arrivées.

«Cela a également été très libérateur», a déclaré Hilton à propos de l’expérience jusqu’à présent.

Tôt dans la soirée, les personnes présentes – Richards, Rinna, Kemsley et Minkoff, ainsi que Hilton et l’entrepreneur Cindy Eckert, l’hôtesse – ont posé pour des photos dans des lunettes de soleil Rad + Refined ludiques et personnalisées (cadeaux de Hilton) et des robes blanches assorties avec des coutures roses. fourni par Eckert. «Les femmes au sommet», lisent-ils.

«Kathy a été tellement incroyable», a déclaré Eckert, créateur du «Viagra féminin», fondateur de Sprout Pharmaceuticals et de The Pink Ceiling, qui investit dans des entreprises dirigées par des femmes. Les deux se sont rencontrés lors de l’un des événements d’Eckert. «Elle m’a présenté tant de femmes incroyables au sommet. Elle est la quintessence d’une femme au sommet qui aide d’autres femmes à y parvenir. »

Les invités, tous les amis se rattrapant, se sont mêlés dans la cour, avant d’assister au dernier épisode de la franchise. Ils ont grignoté des curseurs, des frites, une pizza géante de Big Mama’s & Papa’s Pizzeria, du poke Sweetfin, des bonbons et des gâteaux, tandis que les boissons coulaient. Il était facile d’oublier la réalité extérieure.

«C’est un peu bizarre, je ne vais pas mentir», a déclaré Richards à propos de son absence, alors qu’il était encore au milieu de la pandémie. «Quelqu’un est venu et m’a serré dans ses bras, et j’ai dit: ‘Oh, je ne me serre pas dans mes bras’, puis je me suis senti vraiment mal. Je veux dire, je suis vacciné. J’ai des anticorps, parce que je les avais déjà, mais je suis toujours drôle de faire des câlins. Et puis je me sens mal d’offenser les gens. Je ne suis pas tout à fait au niveau de l’étreinte et du toucher. J’espère que les gens ne pensent pas que je suis impoli. Je ne suis simplement pas encore tout à fait là.

«Tout le monde doit encore faire attention, et nous avons des désinfectants partout», a déclaré Hilton. «Tout le monde est vaxxed… .C’est un nouveau chapitre.»