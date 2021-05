Eh bien, il a raison. Luke et June sont toujours très mariés, bien qu’ils aient passé des années loin l’un de l’autre alors qu’elle était piégée à Gilead. Le protagoniste d’Elisabeth Moss a été torturé et agressé, il devrait donc être intéressant de voir exactement si / comment elle peut encore se connecter avec son mari. Pourtant, Joseph Fiennes est un gars à l’ancienne qui veut voir le mari et la femme se combiner.