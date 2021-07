Le casting de Lonzo Ball est réduit à deux équipes

L’un des joueurs qui générera le plus de bruit cette prochaine pré-saison avec l’arrivée des Rumeurs NBA et les transferts seront Boule Lonzo. Le meneur nord-américain qui a défendu cette saison les couleurs de Pélicans de la Nouvelle-Orléans sortira à Agence Libre 2021 et il sera débattu entre les différentes propositions qu’il recevra au cours des prochains mois.

Avec ses limites sur les lancers extérieurs et sa direction de jeu erratique par l’équipe de Stan Van Gundy, l’intention des Pélicans n’est pas de correspondre aux offres majeures que Lonzo Ball recevra au cours de la prochaine pré-saison. C’est-à-dire que le meneur de jeu sera restreint, mais avec une restriction très légère qui ne sera pas appliquée par la franchise de la Nouvelle-Orléans.

Les deux équipes les plus proches de le signer

Malgré le fait qu’une grande série de franchises NBA se soient intéressées à la signature du meneur de jeu qualifié, la réalité est qu’il y a deux équipes qui sont les plus proches de son arrivée cet été, et ce sont les suivantes :

– Chicago Bulls: la franchise East est l’une des principales intéressées par la signature de Lonzo Ball. Avec l’explosion de Zach LaVine et en attendant que Coby White connaisse un développement similaire, apporter un autre grand extérieur à l’équipe sera la clé de l’avenir à court terme de la franchise.

– Clippers de Los Angeles: la franchise Angelina n’arrive toujours pas à atteindre son objectif d’obtenir la bague NBA. Le leadership de Kawhi Leonard et Paul George a besoin d’une série de nouveaux visages qui peuvent contribuer à plus de score, de défense et de leadership dans le jeu, quelque chose que Lonzo Ball pourrait donner, encore plus si possible si nous nous arrêtons aux problèmes de l’équipe de Los Angeles en sa 1 place avec Patrick Beverley ou Rajon Rondo.