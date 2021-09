Le casting de l’Umbrella Academy révèle les coulisses Trivia ⋆ 10z viral

Dans un clip révélé lors de l’événement mondial des fans Netflix TUDUM de ce samedi, L’Académie des Parapluies le casting a décidé de donner à tout le monde une friandise pour remercier le soutien de la base de fans de la série à travers le monde. Étoiles Page d’Elliot, David Castaneda, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Ritu Arya, et Aidan Gallagher a pris une minute pour répondre à quelques questions brûlantes.

Dans le clip, les acteurs expliquent à quel point la finale de la saison 2 a été une surprise pour la plupart d’entre eux, car certains acteurs ne savaient pas ce qui allait se passer jusqu’au tournage. En outre, ils ont révélé qui a le plus tendance à casser le personnage pendant le tournage et qui ne casse jamais, ce qu’ils chantent dans les karaokés, ce que l’on ressent quand ils sont tous ensemble et s’ils préfèrent Baby Pogo ou Old Pogo (Adam Godley). Ensuite, ils font tous leur meilleure impression du “clignotement” de Five (Gallagher) et, bien sûr, montrent beaucoup d’amour pour le Garçons de la rue séquence de combat.

Ce qu’ils n’ont pas fait, cependant, a été de révéler une date de sortie pour la saison 3, qui a été retardée en raison des restrictions COVID-19 pendant le tournage. Netflix a publié la saison 2 en juillet 2020, et depuis lors, il n’y a eu aucun nouvel épisode à diffuser.

Basé sur une série de bandes dessinées, The Umbrella Academy a été créé en 2019. Il a été développé pour la télévision par Steve Blackman, qui fait également office de showrunner. L’histoire suit les Hargreeves, une famille de frères et sœurs de super-héros adoptés qui se regroupent pour résoudre leurs problèmes familiaux et sauver le monde dans le processus. Outre les acteurs présentés dans le clip, la série met également en vedette Justin H. Min, Kate Walsh, Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genèse Rodriguez, et Cazzie David.

La Umbrella Academy a terminé le tournage de la saison 3 le mois dernier, ce qui a été annoncé par l’ensemble du casting principal dans une vidéo. La date de sortie n’a pas encore été annoncée par Netflix. Regardez les anecdotes en coulisses ci-dessous :

