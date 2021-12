Le casting de Matrix Resurrections est prêt à faire une suite dès maintenant

The Matrix Resurrections est dans les salles et sur HBO Max au moment où nous parlons, réintroduisant le public dans un monde qu’il a rencontré pour la première fois lorsque le film original est sorti en salles en 1999. Une fois de plus, Neo (Keanu Reeves), Trinity (Carrie Ann Moss) et Morpheus ( maintenant joué par Yahya Abdul-Mateen II) se frayent un chemin à travers un monde virtuel pour tenter de libérer ceux qui sont essentiellement détenus en captivité. Mais après ce film, qu’est-ce que l’avenir nous réserve ?

Avertissement : Ce qui suit contient des spoilers pour The Matrix Resurrections. Si vous n’avez pas encore regardé le film, vous devriez arrêter de lire maintenant.

Étant donné que la matrice originale a engendré deux suites, il est naturel de se demander si c’est le territoire dans lequel nous nous sommes encore égarés. Après tout, étant donné la fin du film, il semble que l’histoire doive être racontée davantage.

À la fin du film, nous voyons que Neo et Trinity ont pleinement embrassé le pouvoir qu’ils exercent ensemble. Dans une scène qui se joue de manière similaire à la fin du film original, les deux s’envolent ensemble dans le ciel au-dessus de San Francisco après avoir promis de libérer l’esprit de ceux qui sont retenus captifs. Le casting est-il prêt à être rebranché dans la matrice, cependant?

« Absolument », a déclaré Reeves à GameSpot. « J’adorerais ça. » Moss a ajouté : « Lana Wachowski est un être humain tellement créatif. C’est tellement excitant de lire et de faire partie de tout ce qu’elle crée. »

Cependant, ce ne sont pas seulement Reeves et Moss qui veulent approfondir l’histoire et leurs personnages. Abdul-Mateen vient de gratter la surface de sa version de Morpheus – qu’il s’est assuré de différencier de la représentation de Laurence Fishburne.

« Je dirai que je pense que ce personnage, vous savez, il est en voyage d’exploration », a-t-il expliqué. « Ce que je peux dire, c’est qu’il se débrouille et qu’il découvre qui il est et comment il veut exister dans le monde. Je pense qu’une fois qu’il aura trouvé cette prise solide, je pense qu’il y a définitivement une opportunité à explorer maintenant ce que cela signifie pour lui. »

Pourtant, alors qu’il est ravi de développer encore plus sa représentation de Morpheus dans une suite potentielle, Abdul-Mateen est maintenant plus préoccupé par le monde qui voit ce qu’ils ont créé avec Resurrections.

« Je suis ravi de mettre ce que nous avons en ce moment dans le monde pour permettre aux fans de réagir à cela », a-t-il déclaré. pont quand vous y arrivez, mais je suis vraiment excité pour ce que nous avons en ce moment. »

The Matrix Resurrections est maintenant dans les salles et sur HBO Max. Dans sa critique de Resurrections, Chris E. Hayner a déclaré que le film « donne apparemment une fenêtre sur l’esprit de Lana Wachowski alors qu’elle se lance dans la résurrection de la création la plus remarquable de sa carrière. Bien qu’il ne soit peut-être pas aussi bon que la matrice originale, vous ne devriez pas être surpris de vous retrouver à y penser des semaines après votre premier visionnage, en vous demandant pourquoi cela vous colle autant.