Mis à part l’absence de Cage, la tradition de Mortal Kombat est incroyablement compliquée, presque hilarante. Cependant, l’univers en constante expansion abrite plus d’une centaine de combattants potentiels, donc les choses semblent prometteuses du point de vue des suites. Espérons que le dernier redémarrage réussira suffisamment pour gagner une franchise. Je n’aimerais rien de plus qu’une saga de style MCU, mais elle est classée R et remplie de morts.