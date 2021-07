Le casting de “Outer Banks” a joué à un jeu de charades intense pour découvrir qui est le meilleur acteur – “That’s So Emo” Cosmo

Le casting d’Outer Banks de Netflix est officiellement de retour pour la saison deux, bébé ! En préparation des nouveaux épisodes, nous avons donné au groupe un peu de concurrence saine. Ils ont joué une série de charades intenses avec Cosmo pour voir qui est le meilleur acteur et disons simplement … ils ont fait de leur mieux.

Voici donc l’affaire. Chase Stokes, Jonathan Daviss, Madelyn Cline, Madison Bailey et Rudy Pankow ont chacun reçu un emoji. À partir de là, ils avaient 30 secondes pour ~ exécuter ~ leurs symboles et espérer simplement que leurs camarades de distribution pourraient comprendre à quoi ils faisaient référence. C’est en fait très amusant d’être témoin de toute la panique. Qui aurait pu prévoir que l’emoji 🌵 serait le plus difficile à deviner ? Regardez le match pour voir quelle star d’Outer Banks est arrivée en tête, et n’oubliez pas de regarder la deuxième saison d’Outer Banks, diffusée sur Netflix à partir du 30 juillet !

Annabel Iwegbue Annabel Iwegbue est une assistante éditoriale qui couvre le divertissement, la beauté, la mode et l’astrologie.

