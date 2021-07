Le casting de “Pose” célèbre la nomination historique de Mj Rodriguez Emmy .

La catégorie est : histoire des Emmys.

Les acteurs et les créateurs de “Pose” n’ont pas tardé à célébrer Mj Rodriguez mardi après que la star du drame FX acclamé par la critique soit devenue le premier interprète transgenre à décrocher une nomination aux Emmy Awards dans une catégorie d’acteur principal.

Le showrunner Steven Canals, la réalisatrice Janet Mock et l’actrice Indya Moore ont été parmi les premiers à féliciter Rodriguez, qui a décroché une nomination pour l’actrice principale dans une série dramatique après des années à se faire snober dans la catégorie.

“C’est pour ma communauté”, a déclaré un Rodriguez jubilatoire sur Instagram peu de temps après l’annonce des nominations. “Je me sens bien. Je me sens reconnaissant. Voilà à quoi ressemble la représentation. Voilà à quoi ça ressemble. … Et nous n’allons pas nous arrêter.

Pendant trois saisons, Rodriguez a dépeint la protagoniste Blanca Rodriguez, la reine mère compatissante de la maison Evangelista. Sur Instagram Live, l’actrice et chanteuse a déclaré que sa nomination révolutionnaire était “pour nous”, faisant référence à toutes les personnes noires, latines et trans historiquement sous-représentées dans le divertissement.

“Il est à peu près l’heure de mf’n!” Moore, qui joue Angel, a écrit mardi sur Instagram. « Félicitations MJ ! RAMÈNE LE À LA MAISON!!!!!! Cette dame est une femme de premier plan qui travaille dur et elle devrait rentrer chez elle loin de ce spectacle avec rien de moins que toutes ses affaires. Période!”

« MJ MOTHAF – RODRIGUEZ !!!! » a tweeté Mock, qui a réalisé plusieurs épisodes de “Pose” et a également remporté une nomination mardi pour avoir écrit la finale de la série. “Trois saisons portant une série dramatique sur ses épaules minces mais puissantes. Dors, soeurette. BAAAAASK. “

Bien qu’il se concentre sur les femmes trans de couleur naviguant sur la scène des salles de bal de New York, “Pose” n’a jamais reçu de nomination aux Emmy pour aucun de ses membres trans de la distribution – jusqu’à présent.

La star de “Pose” Billy Porter est devenue le premier homme noir ouvertement homosexuel à remporter le titre d’acteur principal dans une catégorie dramatique pour son interprétation de l’animateur de salle de bal Pray Tell en 2019. (“JE VOUS VOIS MICHAELA JAE !!!”, a-t-il écrit mardi sur Instagram à l’appui de sa co-vedette.)

Canals, qui a longtemps fait campagne pour la gloire de Rodriguez aux Emmys, a marqué l’accomplissement historique mardi en publiant une vidéo des costars Rodriguez, Moore, Hailie Sahar et Dominique Jackson se pavanant dans les rues de New York.

« Saint–!! » a-t-il tweeté. “@MjRodriguez7 vient de faire HISTOIRE en tant que première actrice trans à être nominée pour la meilleure actrice dans une série dramatique.”

En plus de l’équipe “Pose”, l’actrice trans pionnière Laverne Cox a également félicité Rodriguez pour sa réalisation marquante sur les réseaux sociaux. En 2014, Cox est devenue la première femme ouvertement trans à recevoir une nomination aux Emmy Awards pour son travail dans “Orange Is the New Black”.

“Ma petite sœur l’a fait”, a tweeté Cox. “Je suis tellement incroyablement fier.”

Mardi matin, “Pose” a accumulé neuf nominations, dont un deuxième clin d’œil pour une série dramatique et un troisième pour Porter.

“À 40 ans, non seulement avoir une place à la table, mais aussi que mes pairs reconnaissent mes contributions en tant que producteur, scénariste et réalisateur au paysage télévisuel est au-delà de la mesure ou des mots”, Canals, qui a également décroché une nomination pour avoir dirigé la finale de la série, a écrit sur Instagram.

«Ensemble, nous avons raconté une histoire de famille, de résilience, de possibilité et d’amour. Je suis à jamais reconnaissant et humilié par l’expérience et cette reconnaissance.

Voir plus de réactions aux nominations « Pose » de cette année ci-dessous.

La stagiaire du Times, Danielle Broadway, a contribué à ce rapport.

