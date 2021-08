Le casting de Princess Diaries: ce que font les acteurs de Disney maintenant

Caroline Goodall (Hélène Thermopolis)

Jouant le rôle d’Helen Thermopolis, la mère artiste de Mia, Caroline Goodall est la matriarche bienveillante dans The Princess Diaries et sa suite. Ses autres crédits au cinéma incluent Schindler’s List, Hook, Cliffhanger, Shattered Glass et Disclosure. Elle a également été vue dans Chasing Liberty, Haven, Hotel Sorrento, Every Time We Say Goodbye, My Life in Ruins, Third Person, The Best of Me, Hunter Killer et The Dressmaker. De plus, Goodall a écrit, produit et joué dans The Bay of Silence.

De plus, à la télévision, Caroline Goodall a joué dans Bulletproof de Sky One et The Moon Stallion de la BBC. Elle est également apparue dans Half a World Away, A Difficult Woman, The Mists of Avalon, Mrs. Biggs, The White Queen et The White Princess. De plus, Goodall a eu un rôle récurrent dans la gare de Berlin d’Epix. Plus récemment, l’actrice a joué un rôle dans The Hitman’s Wife’s Bodyguard. Ensuite, Goodall jouera dans Birds of Paradise et The Islander.